Зарегистрированная безработица в Беларуси составляет 0,6%

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Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской и Гомельской областях составил 0,7%; Гродненской и Могилевской — 0,6%; Минской — 0,5%; Минске — 0,2%.

На учете в качестве безработных на 1 декабря 2017 года состояло 24,1 тыс. человек, что на 32,6% меньше, чем на 1 декабря 2016-го (35,8 тыс. человек).

Нанимателями заявлены сведения о наличии на 1 декабря 2017 года 55,7 тыс. свободных рабочих мест, что на 56,9% больше, чем на аналогичную дату 2016 года (35,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 59,2% от общего числа вакансий против 52,1% на 1 декабря 2016 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 декабря 2017 года составил 0,4 безработных на одну вакансию (на 1 декабря 2016 года — 1,0).

В январе-ноябре 2017 года за содействием в трудоустройстве обратилось 230,7 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 148,3 тыс. человек.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы в январе-ноябре 2017 года на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 164 тыс. человек, или 71,1% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 105 тыс. безработных.

На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 9,9 тыс. человек. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 48,4 тыс. человек. На новое место жительства и работы переселено 129 семей безработных.