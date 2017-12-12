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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде убрали с улиц еще два ларька

Демонтировали киоски на улице Краснознаменской и проспекте Ленина.

Видимо, до конца года власти города решили поставить рекорд по сносу незаконных киосков. За последние несколько дней снесли шесть ларьков, два из которых демонтировали в этот понедельник.

Очередь пришла павильонам на улице Краснознаменской на трамвайном кольце «Детский центр» и напротив ВолгГТУ на проспекте Ленина, где продавали фастфуд. В обоих случаях разбором занимались власти. Хозяев заранее предупреждали о последствиях. Оба киоска находились на этих точках незаконно. Владельцы должны были сами убрать свое добро. И теперь им придется платить как за демонтаж, так и за хранение объекта на охраняемом складе.

Кстати, мусор после разбора уберут в ближайшее время, а место вымостят брусчаткой.

В воскресенье подобным образом ларьки исчезли напротив «Родины» и «ДЮЦа».

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