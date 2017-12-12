В Приморском крае прошли слушания по деятельности «ДальРАО»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 декабря, PrimaMedia.

Общественные слушания по двум аспектам деятельности Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами («ДальРАО»), филиала входящего в госкорпорацию «Росатом» ФГУП «РосРАО»: эксплуатации радиационных источников и временного хранилища радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) прошли 24 ноября в здании администрации ЗАТО Фокино. Общественные обсуждения деятельности «ДальРАО» связаны с необходимостью получения лицензии в связи с приближающимся сроком окончания действия имеющихся разрешительных документов, сообщает экологический правовой центр «БЕЛЛОНА».

За месяц до проведения общественных слушаний вынесенные на общественное обсуждение материалы обоснования лицензий (МОЛ) были доступны для ознакомления в городской библиотеке и выложены в сети Интернет, что позволило заранее ознакомиться с этими документами.

Радиоизотопные источники необходимы для поверки средств измерений.

О деятельности по эксплуатации закрытых радиоизотопных источников рассказали начальник службы ядерной и радиационной безопасности «ДальРАО» Максим Давиденко и инженер по охране окружающей среды предприятия Евгения Любосова.

Радиационные источники — это не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение. В данном случае радиационные источники являются частью двух установок для поверки, то есть подтверждения характеристик, измерительных приборов: дозиметров, радиометров и рентгенометров.

Установки принадлежат центральной лаборатории, расположенной на территории пункта длительного хранения реакторных отсеков атомных подводных лодок. Помещение поверки аппаратуры радиационного контроля представляет собой пристройку к зданию, выполненную в виде каньона из монолитного железобетона с толщиной стен от 400 мм до 1100 мм. В помещении располагаются: установка гамма-излучения УДГ-АТ 130, установка нейтронного излучения УКПН-2М-Д и вспомогательное оборудование для поверки аппаратуры радиационного контроля.

В состав установки гамма-излучения УДГ-АТ 130 входят закрытые радионуклидные источники: ИГИ-Ц-8−2, ИГИ-Ц-5−2, ИГИ-Ц-4−3, ИГИ-Ц-3−6 ГИК-2−13 ИГИА-5М, на основе радиоизотопов цезий-137, кобальт-60 и америций-241. В состав установки нейтронного излучения УКПН-2М-Д входит закрытый радионуклидный источник быстрых нейтронов ИБН-8−5 на основе плутония и берилия.

Принцип действия поверочной аппаратуры прост: установки создают гамма или нейтронное поле с известными характеристиками, в которое помещают тестируемое средство измерений для оценки точности показаний прибора.

Серьёзные аварии на установках могут возникнуть лишь в случае стихийных бедствий (землетрясение, цунами) или падения на здание лаборатории самолётов или ракет. Однако, по мнению «ДальРАО», такие события маловероятны, хотя их, тем не менее, упоминают в МОЛ.

По окончании срока службы закрытые радиоизотопные источники переводятся в категорию радиоактивных отходов и направляются на расположенный неподалёку пункт хранения радиоактивных отходов в бухте Сысоева, принадлежащий «ДальРАО». Других радиоактивных отходов при деятельности оборудования не образуется.

Обсуждаемая деятельность не вызвала возражений или вопросов у собравшихся. Всем ясно, что без реальных радиационных источников невозможно определить точность радиометров и дозиметров, которые необходимы для деятельности «ДальРАО».

Без перерыва начались вторые слушания о деятельности по эксплуатации хранилища выводимых из эксплуатации радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Материалы обоснования лицензии представил главный специалист по ядерной и радиационной безопасности «ДальРАО» Владимир Казьмин.

Он сообщил, что строительство временного хранилища радиоизотопных термоэлектрических генераторов на береговой технической базе в бухте Сысоева осуществлялось в соответствии с Федеральной целевой программой «Ядерная и радиационная безопасность России на 2000−2006 г. г.». Хранилище РИТЭГов было принято в эксплуатацию 11 октября 2006 года. Получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных веществ № ГН-03−302−2757 от 12 июля 2013 г., срок действия которой истекает 12 июля 2023 года, в связи с чем и проводятся общественные обсуждения.

«Хранилище радиоизотопных термоэлектрических генераторов предназначено для временного хранения до 250 снятых с эксплуатации РИТЭГ, классифицируемых как закрытые источники излучения. Оно представляет собой одноэтажное, неотапливаемое здание промышленного назначения. Здание хранилища имеет рамную металлическую конструкцию. Кровля — двускатная из стального профнастила. Стены — глухие из стального профнастила. Срок хранения РИТЭГ — до 60 лет, — сообщил Владимир Казьмин. — К хранилищу подведены автомобильные подъезды, построены две перегрузочные площадки, проведено наружное и внутреннее освещение, установлено пассивное периметровое ограждение, устроен наружный и внутренний водоотвод, смонтирована автоматизированная система контроля радиационной обстановки, подведена пожарно-охранная сигнализация».

«Радиоизотопные термоэлектрические генераторы являются собственностью Военно-Морского Флота РФ. РИТЭГи предназначались для электропитания необслуживаемых автоматически действующих средств навигационного оборудования — световых маяков, радиомаяков, светящих навигационных знаков, радиолокационных маяков-ответчиков, расположенных в труднодоступных районах морского побережья, на островах, в открытом море на гидротехнических основаниях и в других районах, где использование иных источников электропитания практически невозможно или в значительной степени затруднительно», — сказал Казьмин.

В настоящее время в связи с потенциальной опасностью разрушения и загрязнения окружающей среды содержащимися в них радионуклидами РИТЭГи снимаются с эксплуатации, вывозятся для временного хранения в «ДальРАО», а затем отправляются для разборки в Москву.

«Приёму и установке в хранилище для осуществления физической защиты и контроля за радиационной безопасностью подлежат снятые с эксплуатации РИТЭГи, установленные в защитные сертифицированные упаковки, обеспечивающие безопасную транспортировку по условиям III транспортной категории (не более 2,0 мЗв/час на поверхности упаковки и не более 0,1 мЗв/час на расстоянии 1 м от поверхности упаковки), — рассказал Владимир Казьмин. — На все поступающие в хранилище РИТЭГи оформлены акты обследования АО «НИИТФА» и эксплуатирующей организации, в которых указаны уровни мощности дозы тормозного излучения от РИТЭГ (транспортной упаковки), не превышающие допустимые значения требованиями НП-053−16, а также прилагаются формуляры, технические описания и инструкции по эксплуатации». «В настоящее время в хранилище находится 36 РИТЭГ. За время эксплуатации хранилища было передано на утилизацию в АО «НИИТФА» и АО «ВО «Изотоп» 121 РИТЭГ», — сообщил он.

Хранилище РИТЭГ не является источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не оказывает негативного влияния на поверхностные воды, не является источником образования как отходов производства и потребления, так и вторичных РАО, считает Владимир Казьмин.

Также он рассказал об основных процедурах, осуществляемых в хранилище. РИТЭГи, прибывшие на площадку хранилища, разгружаются с автотранспорта на перегрузочную площадку автокраном. Проводится входной контроль, который включает как контроль радиационных параметров РИТЭГов (мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от РИТЭГов и от транспортной упаковки, поверхностное загрязнение альфа, бета-активными радионуклидами), так и контроль состояния упаковки и конструктивных элементов РИТЭГов. Далее посредством автопогрузчика РИТЭГи устанавливаются на хранение в здание хранилища и заносятся в схему расстановки РИТЭГов. РИТЭГи располагаются в здании хранилища в три ряда, между рядами предусмотрены технологические сквозные проезды шириной 5,2 метра.

«В период хранения РИТЭГов постоянного присутствия персонала не требуется — контроль радиационной обстановки осуществляется непрерывно с помощью четырех датчиков БДМГ-100 системы АСКРО и ежемесячно дозиметристом. По мере необходимости его посещает персонал, обслуживающий хранилище. Радиационный контроль при хранении РИТЭГ в хранилище обеспечивает получение необходимой информации об их радиационном состоянии.

В процессе хранения РИТЭГ ведётся постоянное отслеживание реального состояния радиационных факторов и своевременное установление изменения радиационной обстановки вследствие возможных радиационных инцидентов. Предусмотрено ежемесячное выполнение контроля концентрации радионуклидов в пробах воды, отбираемых из дренажных колодцев, — сообщил Владимир Казьмин. Он также рассказал о физической защите, радиационном контроле и программе мониторинга состояния окружающей среды.

В обсуждаемых документах сообщалось, что строительство временного хранилища отработавших РИТЭГов осуществлялось в 2000—2006 годах «на основании контракта с США об оказании безвозмездной помощи (содействия) РФ». Владимир Казьмин не смог ответить на вопрос автора, каков был объём безвозмездной помощи со стороны США, и какое именно американское агентство эту помощь предоставляло. «Это всё шло по совместному решению правительств Соединённых Штатов и Российской Федерации. Ценовое образование мы не знаем, строилось за американские деньги в 2006 году», — сказал он.

Отвечая на вопрос об упомянутых в МОЛ «аварийных РИТЭГах», Владимир Казьмин сообщил, что в настоящее время имеется только один такой объект, но он приведён в безопасное состояние — «его заварили, загерметизировали, он находится в герметичном контейнере». По всей видимости речь идёт о РИТЭГе, который был серьёзно повреждён при транспортировке. В кулуарах говорили о падении РИТЭГа, транспортируемого на внешней подвеске вертолёта.