Суд обязал собственника демонтировать плавучую мастерскую вдоль Енисея
Объект использовался без разрешительных документов.
Объект использовался без разрешительных документов.
Свердловский районный суд Красноярска обязал собственника освободить часть акватории Енисея вдоль левого берега о. Молокова от незаконного объекта. На участке располагается плавучая мастерская. Об этом сообщили в
Сотрудники природоохранного ведомства выяснили, что плавучая мастерская на берегу Енисея расположена незаконно — у владельца нет разрешительных документов. Кто именно является собственником объектом, в ведомстве не уточнили.
«В связи с выявленным нарушением закона природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника несамоходного стоечного судна освободить участок акватории реки Енисей», — говорится в сообщении.
В конце ноября требование прокуратуры поддержал суд. Но решение высшей инстанции пока не вступило в законную силу.