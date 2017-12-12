Суд обязал собственника демонтировать плавучую мастерскую вдоль Енисея

Свердловский районный суд Красноярска обязал собственника освободить часть акватории Енисея вдоль левого берега о. Молокова от незаконного объекта. На участке располагается плавучая мастерская. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудники природоохранного ведомства выяснили, что плавучая мастерская на берегу Енисея расположена незаконно — у владельца нет разрешительных документов. Кто именно является собственником объектом, в ведомстве не уточнили.

«В связи с выявленным нарушением закона природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника несамоходного стоечного судна освободить участок акватории реки Енисей», — говорится в сообщении.