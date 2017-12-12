В Омск не пусти центнер казахстанской щуки

В минувшие выходные, 9 и 10 декабря, в приграничной зоне Омской области в ППУ «Русско-Полянский» специалисты Россельхознадзора задержали сразу два автомобиля, перевозивших свежемороженую рыбу без ветеринарных сопроводительных документов.

Попытка незаконного ввоза из Казахстана 100 килограммов щуки была пресечена. Как пояснили в Управлении регионального Россельхознадзора, рыбу вернули обратно, а нарушителей привлекли к ответственности.