В Омск не пусти центнер казахстанской щуки
Перевозчики рыбы не смогли предоставить необходимые документы.
Перевозчики рыбы не смогли предоставить необходимые документы.
В минувшие выходные, 9 и 10 декабря, в приграничной зоне Омской области в ППУ «Русско-Полянский» специалисты Россельхознадзора задержали сразу два автомобиля, перевозивших свежемороженую рыбу без ветеринарных сопроводительных документов.
Попытка незаконного ввоза из Казахстана 100 килограммов щуки была пресечена. Как пояснили в Управлении регионального Россельхознадзора, рыбу вернули обратно, а нарушителей привлекли к ответственности.
Напомним, ветеринарные сопроводительные документы по закону необходимы для перемещения продовольственной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза.
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