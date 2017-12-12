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08:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии может быть создан республиканский Центр организации перевозок

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане планируется реализовать целый комплекс мероприятий по развитию отрасли пассажирских перевозок. Данный вопрос рассматривался накануне на оперативном совещании в правительстве республики.

По словам председателя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в целях совершенствования и оптимизации системы управления в сфере общественных перевозок в республике внесено предложение о создании ГКУ «Центр организации перевозок РБ».

Принимая во внимание положения федерального и регионального законодательства, а также практики, используемые в других регионах страны, предлагается ввести трехуровневую схему координации перевозок: Гостранс РБ — Центр организации перевозок — предприятия-перевозчики, которая позволит обеспечить компромисс между централизованными пассажирскими перевозками и развитием конкуренции между перевозчиками всех форм собственности при равном доступе на рынок.

В перечень функций «Центр организации перевозок» предлагается включить функции по организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения на территории региона. Кроме того, учреждение целесообразно наделить контрольно-надзорными полномочиями, реализуемыми в данной сфере деятельности.

Основной задачей Центра должна стать поэтапная систематизация организации перевозок пассажиров, в том числе внедрение единых требований к внешнему и внутреннему оформлению транспорта, внедрение систем информирования пассажиров, оборудование автоматическими комплексами контроля и мониторинга, климат-контроля. Все новые транспортные средства, выводимые на маршрут, должны иметь систему навигации ГЛОНАСС, «тревожную кнопку» в отсеке водителя и комплект видеокамер. В салоне должен быть установлен валидатор, принимающий к оплате проезда билеты единого тарифного меню, либо терминал для осуществления безналичной оплаты проезда.

Размещение учреждения предлагается осуществить в городах Уфа, Белорецк, Мелеуз и Белебей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

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