В Башкирии может быть создан республиканский Центр организации перевозок

По словам председателя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в целях совершенствования и оптимизации системы управления в сфере общественных перевозок в республике внесено предложение о создании ГКУ «Центр организации перевозок РБ».

Принимая во внимание положения федерального и регионального законодательства, а также практики, используемые в других регионах страны, предлагается ввести трехуровневую схему координации перевозок: Гостранс РБ — Центр организации перевозок — предприятия-перевозчики, которая позволит обеспечить компромисс между централизованными пассажирскими перевозками и развитием конкуренции между перевозчиками всех форм собственности при равном доступе на рынок.

В перечень функций «Центр организации перевозок» предлагается включить функции по организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения на территории региона. Кроме того, учреждение целесообразно наделить контрольно-надзорными полномочиями, реализуемыми в данной сфере деятельности.

Основной задачей Центра должна стать поэтапная систематизация организации перевозок пассажиров, в том числе внедрение единых требований к внешнему и внутреннему оформлению транспорта, внедрение систем информирования пассажиров, оборудование автоматическими комплексами контроля и мониторинга, климат-контроля. Все новые транспортные средства, выводимые на маршрут, должны иметь систему навигации ГЛОНАСС, «тревожную кнопку» в отсеке водителя и комплект видеокамер. В салоне должен быть установлен валидатор, принимающий к оплате проезда билеты единого тарифного меню, либо терминал для осуществления безналичной оплаты проезда.