Стратегию развития пищевой промышленности Новосибирской области запустят в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Работу над стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области планируется завершить в первом квартале 2018 года и в этом же году приступить к ее реализации. Об этом сообщил во вторник журналистам врио губернатора региона Андрей Травников.

«Надо завершить разработку стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области. Работа над документом ведется год. В первом квартале 2018 года нам надо окончательно определить приоритеты отрасли и приступить к реализации этой стратегии в следующем году», — сказал Травников.

Он добавил, что стратегия поможет развитию агропромышленного комплекса, созданию в регионе полного цикла переработки сельскохозяйственной продукции.