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09:55 (мск), источник: ТАСС

Строительство перинатального центра — долгостроя в Новосибирске продолжится в 2018 году

Врио губернатора Новосибирской области сообщил, что намерен инициировать вопрос на федеральном уровне о софинансировании проекта.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске возобновится в 2018 году на условиях софинансирования из федерального бюджета. Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам 2017 года заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году мы намерены найти решения для продолжения строительства перинатального центра в городе Новосибирске. Вопрос, который обсуждается много лет, мы видим возможности для завершения корректировки проектно-сметной документации в начале 2018 года. Я намерен инициировать вопрос на федеральном уровне о софинансировании проекта из средств федерального бюджета, чтобы у нас были основания для продолжения строительства уже в следующем году», — отметил Травников.

Решение о строительстве перинатального центра в Новосибирске было принято в 2011 году, регион рассчитывал обойтись собственными средствами, но из-за кризиса в 2014 году строительство было заморожено. Власти региона вложили в строительство 780 млн рублей и ожидали получить на завершение проекта до 3 млрд рублей из федерального бюджета. Регион в итоге не попал в число трех десятков субъектов РФ, где такие центры строились в рамках целевой программы, так как начал свой проект раньше старта ФЦП. Центр на 305 мест — 6 тыс. родов в год — планировалось сдать в 2015 году.

В октябре 2017 года группа строительных компаний «ВИС», которая уже заявлялась на участие в концессионных соглашениях в Новосибирской области, сообщила о готовности на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) вложить средства в завершение строительства регионального перинатального центра. Окончательное решение в компании пока не принято.

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