Строительство перинатального центра — долгостроя в Новосибирске продолжится в 2018 году
Врио губернатора Новосибирской области сообщил, что намерен инициировать вопрос на федеральном уровне о софинансировании проекта.
Врио губернатора Новосибирской области сообщил, что намерен инициировать вопрос на федеральном уровне о софинансировании проекта.
НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске возобновится в 2018 году на условиях софинансирования из федерального бюджета. Об этом во вторник на
«Для повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи в 2018 году мы намерены найти решения для продолжения строительства перинатального центра в городе Новосибирске. Вопрос, который обсуждается много лет, мы видим возможности для завершения корректировки
Решение о строительстве перинатального центра в Новосибирске было принято в 2011 году, регион рассчитывал обойтись собственными средствами, но
В октябре 2017 года группа строительных компаний «ВИС», которая уже заявлялась на участие в концессионных соглашениях в Новосибирской области, сообщила о готовности на условиях