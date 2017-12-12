Строительство двух поликлиник и детского дома завершили в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Строительство двух поликлиник долгостроев Центральных районных больниц в поселках Кутулик, Бохан Иркутской области, а также детского дома долгостроя в поселке Усть-Орда завершили за два года. Кроме того, в 2017 году закончат реконструкцию здания административного корпуса под поликлинику в Мегете, рассказала министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина. Она посетила объекты долгостроя и оценила ход работ реконструкции поликлиники в Мегете на 150 посещений в смену городской больницы № 1 и строительство школы на 33 класса с бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7а микрорайоне Ангарска. В целом соблюдением сроков и качеством исполнения работ министр осталась довольна. Поручение губернатора по скорейшему завершению долгостроев выполняется. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Здание поликлиники в Мегете — 1971 года постройки, его общая площадь — более 1 тысячи кв. метров. Заказчиком проектно-сметной документации по данному объекту выступала «Служба муниципального хозяйства» Ангарского муниципального образования. В 2012 году выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции с целью приспособления здания под больницу. По проектно-сметной документации получены положительные заключения экспертиз. Работы по реконструкции здания по разработанному проекту начаты в июне 2012 года, в декабре этого же года приостановлены из-за отсутствия финансирования.

«В 2017 году с подрядчиком заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму более 75 млн рублей. Выполнена полная реконструкция здания с устройством оконных и дверных заполнений, перегородок, кровли, внутренних и наружных инженерных систем, благоустройство, установка современного медицинского оборудования. Сейчас все строительно-монтажные работы завершены, ведется установка современного медицинского оборудования», — отметили в пресс-службе.

В школе 7а микрорайона Ангарска завершаются работы по сейсмоусилению в части установки резинометаллических сейсмоизолирующих опор. Именно изменения законодательства в области сейсмостойкого строительства являлись основным препятствием в завершении строительства школы, возведение которой началось в 1992 году. В этом году на объекте вновь начались работы. Общее финансирование с 2016 по 2019 год составляет более 895 млн рублей, из них 613,7 млн рублей — областные средства, остальное — местный бюджет. Предстоит завершить строительство основного и клубного блоков, выполнить благоустройство прилегающей территории.

«Губернатором поставлена задача — ликвидировать все долгострои на территории региона. За два года уже завершено строительство двух поликлиник на 150 посещений в смену Центральных районных больниц в поселках Кутулик, Бохан, а также детского дома в поселке Усть-Орда. Мегетскую поликлинику закончим уже в этом году. Школу в 7а микрорайоне так быстро завершить не получится, но перспектива однозначна: объект будет достроен к 2019 году», — подытожила Светлана Свиркина.