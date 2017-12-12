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09:53 (мск), источник: Интерфакс

Иск «Системы» к «Роснефти» и «Башнефти» на 330,4 млрд руб. зарегистрирован в суде

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU — Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АФК «Система» к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении 330,4 млрд рублей, следует из базы данных суда. Иск пока не принят к производству.

Как сообщалось, на минувшей неделе «Роснефть» и «Башнефть» подали еще один иск к «Системе» о возмещении ущерба, возникшего в связи с выплатой дивидендов «Башнефтью» в адрес АФК за 2009−2014 годы на сумму 131,6 млрд рублей.

Таким образом, общая сумма требований «Роснефти и «Башнефти» к АФК превысила 330 млрд рублей.

На прошлой неделе АФК сообщила о подаче иска к «Роснефти и «Башнефти» о возмещении ущерба в 330 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения до банкротства.

Иск к «Системе» на 170 млрд рублей.

«Роснефть» в этом году подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году. По просьбе «Роснефти» на активы «Системы» (пакеты акций — 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% «БЭСК») были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей к первоначальной сумме требований. В октябре суд отказал «Системе» в кассации на арест активов по иску «Роснефти».

Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» частично и постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд рублей. В апелляции решение обжаловали и «Система», и «Роснефть», которая рассчитывает на полное удовлетворение своих претензий к АФК. АФК «Система» изначально называла иск «Роснефти» необоснованным.

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