Иск «Системы» к «Роснефти» и «Башнефти» на 330,4 млрд руб. зарегистрирован в суде

Как сообщалось, на минувшей неделе «Роснефть» и «Башнефть» подали еще один иск к «Системе» о возмещении ущерба, возникшего в связи с выплатой дивидендов «Башнефтью» в адрес АФК за 2009−2014 годы на сумму 131,6 млрд рублей.

Таким образом, общая сумма требований «Роснефти и «Башнефти» к АФК превысила 330 млрд рублей.

На прошлой неделе АФК сообщила о подаче иска к «Роснефти и «Башнефти» о возмещении ущерба в 330 млрд рублей, обвинив ответчиков в попытке доведения до банкротства.

Иск к «Системе» на 170 млрд рублей.

«Роснефть» в этом году подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 году. По просьбе «Роснефти» на активы «Системы» (пакеты акций — 31,76% ПАО «МТС», 100% «Медси» и 90,47% «БЭСК») были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей к первоначальной сумме требований. В октябре суд отказал «Системе» в кассации на арест активов по иску «Роснефти».