Определен проектировщик «выпрямления» шоссе Космонавтов в Перми
Краевое управление дорог и транспорта выбрало проектировочную организацию, которая займется «выпрямлением» Шоссе Космонавтов, сообщил «Ъ» источник в кабмине.
Краевое управление дорог и транспорта выбрало проектировочную организацию, которая займется «выпрямлением» Шоссе Космонавтов, сообщил «Ъ» источник в кабмине.
По его словам, работы проведет столичный проектный институт. Его название и стоимость работ не раскрывается. Собеседник пояснил, что все работы проводятся на внебюджетные средства.
Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов была приоритетным дорожным объектом правительства губернатора Виктора Басаргина. Реконструкция участка шоссе длиной 8,36 км, из которых 5,64 км проходят в границах Перми, началась весной 2014 года. Для проезда участок был открыт в конце лета 2015-го, надземные переходы и освещение были доделаны к концу 2015 года. В первые дни эксплуатации нового участка автолюбители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу. Новые краевые власти объявили о намерении переделать эту дорогу.
Ранее сообщалось, что в марте 2018 года будет готов откорректированнный проект. После этого можно будет приступать к работам. Ориентировочная стоимость работ составит примерно 200 млн руб.