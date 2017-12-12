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10:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Определен проектировщик «выпрямления» шоссе Космонавтов в Перми

Краевое управление дорог и транспорта выбрало проектировочную организацию, которая займется «выпрямлением» Шоссе Космонавтов, сообщил «Ъ» источник в кабмине.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, работы проведет столичный проектный институт. Его название и стоимость работ не раскрывается. Собеседник пояснил, что все работы проводятся на внебюджетные средства.

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Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов была приоритетным дорожным объектом правительства губернатора Виктора Басаргина. Реконструкция участка шоссе длиной 8,36 км, из которых 5,64 км проходят в границах Перми, началась весной 2014 года. Для проезда участок был открыт в конце лета 2015-го, надземные переходы и освещение были доделаны к концу 2015 года. В первые дни эксплуатации нового участка автолюбители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу. Новые краевые власти объявили о намерении переделать эту дорогу.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года будет готов откорректированнный проект. После этого можно будет приступать к работам. Ориентировочная стоимость работ составит примерно 200 млн руб.

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