Определен проектировщик «выпрямления» шоссе Космонавтов в Перми





Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов была приоритетным дорожным объектом правительства губернатора Виктора Басаргина. Реконструкция участка шоссе длиной 8,36 км, из которых 5,64 км проходят в границах Перми, началась весной 2014 года. Для проезда участок был открыт в конце лета 2015-го, надземные переходы и освещение были доделаны к концу 2015 года. В первые дни эксплуатации нового участка автолюбители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу. Новые краевые власти объявили о намерении переделать эту дорогу.



Ранее сообщалось, что в марте 2018 года будет готов откорректированнный проект. После этого можно будет приступать к работам. Ориентировочная стоимость работ составит примерно 200 млн руб.