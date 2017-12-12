Свердловская область осталась без дотаций правительства РФ
Всего выделено 20 млрд рублей.
Всего выделено 20 млрд рублей.
Уральский регион не получил дотаций из федерального бюджета за наилучшие результаты по
Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правительства России за подписью
Всего в списке 40 субъектов Российской Федерации. Самые большие суммы получили Якутия (2,5 млрд рублей), Татарстан (1,7 млрд рублей) и Красноярский край (1,4 млрд рублей). На Урале дотации получили такие региона, как ХМАО (416 млн рублей), ЯНАО (236 млн рублей) и Челябинская область (233 млн рублей).