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10:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская область осталась без дотаций правительства РФ

Всего выделено 20 млрд рублей.

Источник: Reuters

Уральский регион не получил дотаций из федерального бюджета за наилучшие результаты по социально-экономическим показателям. Сумму 20 млрд рублей распределили по другим регионам, сообщает во вторник, 12 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Регионам выделили средства за наилучшие социально-экономические показатели по итогам 2016 года, но Свердловской области в этом списке не значится.

Всего в списке 40 субъектов Российской Федерации. Самые большие суммы получили Якутия (2,5 млрд рублей), Татарстан (1,7 млрд рублей) и Красноярский край (1,4 млрд рублей). На Урале дотации получили такие региона, как ХМАО (416 млн рублей), ЯНАО (236 млн рублей) и Челябинская область (233 млн рублей).

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