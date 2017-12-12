Свердловская область осталась без дотаций правительства РФ

Источник: Reuters

Уральский регион не получил дотаций из федерального бюджета за наилучшие результаты по социально-экономическим показателям. Сумму 20 млрд рублей распределили по другим регионам, сообщает во вторник, 12 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующее постановление появилось на официальном сайте правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Регионам выделили средства за наилучшие социально-экономические показатели по итогам 2016 года, но Свердловской области в этом списке не значится.