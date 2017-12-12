Молдавский лей ослабел к доллару и евро
Нацбанк установил на сегодня, 12 декабря, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 12 декабря, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Сегодня официальный обменный курс составит17,2940 лея за один доллар (+3,5 бана) и 20,3948 (+13,61 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,2590 лея за один доллар и 20,2587 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6375 лея за 1 гривну, 4,4025 лея за румынский лей и 0,2919 лея за 1 российский рубль.