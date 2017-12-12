Евгений Куйвашев дал поручения по развитию дорожной инфраструктуры Свердловской области отрасли в следующем году

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков в ходе рабочей встречи доложил губернатору Евгению Куйвашеву об итогах работы по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры на Среднем Урале. Глава региона дал установки и поручения по развитию отрасли в 2018 году.

«Поручения, которые вы давали на 2017 год, реализованы. По этому году нам удалось увеличить базовые показатели областной программы развития транспорта и дорожного хозяйства. Так, вместо 20 километров реконструкции и стройки мы ввели 28 километров. Это, в частности, пусковой комплекс ЕКАД и участок в Верхнем Дуброво, который удалось завершить досрочно благодаря вашему личному участию. По другому показателю — ремонты и капитальные ремонты дорог — мы вместо запланированных 75 километров уже точно сделаем 104 километра. И это не считая участков ликвидации колейности», — доложил министр.

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Он сообщил, что в 2017 году на приведение в порядок дорожной инфраструктуры в муниципалитетах Свердловской области было израсходовано около 6 миллиардов рублей. По словам министра, в завершающемся году на территории Свердловской области была обеспечена и стабильная работа железнодорожного транспорта.

Успешно в 2017 году Свердловская область включилась в реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам губернатора, особенно важно, что работа заслужила позитивные отклики автомобилистов. О том, что проект был реализован на Среднем Урале качественно и в срок говорилось также на видеоконференции, прошедшей под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

В нынешнем году на реализацию приоритетного проекта было направлено 2,73 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда — средства федерального бюджета. Преимущественно деньги пошли на ремонт асфальтового покрытия, устройство дополнительных светофоров, искусственных дорожных неровностей, установку дорожных знаков.

Евгений Куйвашев поручил главе регионального Минтранса особое внимание уделить этой работе и в 2018 году. Планируется, что в следующем году в реализацию приоритетного проекта будет инвестировано 1,96 миллиарда рублей, где 800 миллионов рублей — средства федерального бюджета. Еще 1,26 миллиарда рублей на выполнение программы будет направлено из консолидированного областного бюджета.

При этом, подчеркнул глава региона, особое значение имеет наличие обратной связи от уральцев. Например, в программе ремонтов на следующий год учтены лидеры антирейтинга, составленного ОНФ на основе общественного голосования. Кроме того, для учета общественного мнения разработано мобильное приложение «Монитор-ЕК», с помощью которого автомобилисты оперативно могут сообщать о недостатках дорожного покрытия.

«Повышение качества дорог и сокращение количества аварийных участков является одним из приоритетных направлений работы правительства Свердловской области. Мы намерены двигаться с опережением в реализации проекта по повышению безопасности дорог в регионе, используя все возможные для этого ресурсы», — сказал Евгений Куйвашев.