Казахстан и Узбекистан планируют совместно производить спецтехнику

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Казахстанский завод «Тыныс» и узбекское предприятие Krantas Group намерены организовать производство спецтехники для промышленной и строительной отрасли, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Автокраны грузоподъемностью от 16 до 100 тонн, краны-манипуляторы, самосвалы, автоцистерны-бензовозы для транспортировки нефтепродуктов, грузовой транспорт будут производиться в Казахстане на основе самых современных и передовых технологий», — говорится в сообщении.

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Стороны провели маркетинговый анализ потребностей отечественного рынка в спецтехнике и разработали техническую и конструкторскую документацию. В настоящее время ведется подготовка производственной площадки на базе завода «Тыныс».

По словам генерального директора АО «Тыныс» Кайрата Калманбаева, техника, которую собираются производить компании двух стран, будет конкурентной и послужит основой для развития сотрудничества машиностроительных отраслей Казахстана и Узбекистана.

Меморандум о сотрудничестве национальная компания «Казахстан инжиниринг» и ООО «Krantas Group» подписали в сентябре текущего года в рамках II бизнес-форума Казахстана и Узбекистана.

«Тыныс» является дочерним предприятием НК «Казахстан инжиниринг», которое находится в доверительном управлении Министерства обороной и аэрокосмической промышленности Казахстана.