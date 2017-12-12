Казахстан и Узбекистан планируют совместно производить спецтехнику
Предприятия двух стран начнут сборку автокранов, манипуляторов, самосвалов, бензовозов и грузовиков.
Предприятия двух стран начнут сборку автокранов, манипуляторов, самосвалов, бензовозов и грузовиков.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Казахстанский завод «Тыныс» и узбекское предприятие Krantas Group намерены организовать производство спецтехники для промышленной и строительной отрасли, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на
«Автокраны грузоподъемностью от 16 до 100 тонн,
Стороны провели маркетинговый анализ потребностей отечественного рынка в спецтехнике и разработали техническую и конструкторскую документацию. В настоящее время ведется подготовка производственной площадки на базе завода «Тыныс».
По словам генерального директора АО «Тыныс» Кайрата Калманбаева, техника, которую собираются производить компании двух стран, будет конкурентной и послужит основой для развития сотрудничества машиностроительных отраслей Казахстана и Узбекистана.
Меморандум о сотрудничестве национальная компания «Казахстан инжиниринг» и ООО «Krantas Group» подписали в сентябре текущего года в рамках II
«Тыныс» является дочерним предприятием НК «Казахстан инжиниринг», которое находится в доверительном управлении Министерства обороной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Krantas Group — крупнейшее предприятие Узбекистана, специализирующееся на выпуске спецтехники для различных отраслей промышленности и строительного сектора.