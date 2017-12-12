Администрация Перми начинает штрафовать УК за плохую уборку снега

В администрации Перми ещё раз рассказали об обязанностях УК в зимний период. Управляющие компании обязаны чистить дороги и тротуары во дворах от снега, посыпать песком пешеходные зоны, ступени лестниц, обрабатывать дороги противогололедными материалами, чистить крыши от снега, наледи и сосулек.

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«В Мотовилихинском районе нарушения были выявлены у УК “Жилые Комплексы” — не очищены от снега проезды по улице Лядовская, 125, 127, 127а. ТСЖ “Пушкарская, 100” также допустило наличие колеи. УК “Домком” по улице Старцева, 7 не почистила проезд и входные группы, также там не вывезен крупногабаритный мусор. УК “МАСТЕР КОМФОРТА” допустила складирование веток на придомовой территории по улице Уральской, 110», — рассказали в мэрии.

В ходе объезда с положительной стороны была отмечена УК «КОД», обслуживающая дома в микрорайоне Вышка-2. Несмотря на продолжительный снегопад, УК «ЛИДЕР» в кратчайшие сроки устранила выявленные нарушения, почистив крыши домов по улице Лядовской, 113, 115, улице Гарцовской, 52.