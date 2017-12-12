Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
На лице американца выросли грибы
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Адвокат рассказал о осужденной студентки Карауловой к Путину
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: 43-летняя Анна Михалкова феноменально похудела
Аллегрова купила дом в деревне русских олигархов
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Лена Ленина стала наследницей 70-летнего Алибасова - СМИ
Порошенко благодарит крымчан за непоколебимую веру
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
17:31 (мск), источник: Zakon.kz

Бастующие карагандинские шахтеры требуют повышения зарплаты

В АО «АрселорМиттал Темиртау» прокомментировали ситуацию с шахтерами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Zakon.kz
Читайте также
Дуйсенова: число бастующих шахтеров составляет более 600 человек

С шахтерами Карагандинского региона ведутся переговоры.

«Ночью работники шахт выдвинули каждый от своего коллектива представителей для ведения переговоров», — говорится в сообщении.

В состав инициативной группы вошли представители всех трудовых коллективов, руководство АО «АрселорМиттал Темиртау», директоры шахт, представители акиматов Карагандинской области и г. Шахтинск, Карагандинской областной прокуратуры.

Выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой — это повышение заработной платы.

Работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам.

Вчера стало известно, что около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Ребенок-русалка" прожил лишь четыре часа
Казахтелеком и Алма ТВ отключили российские каналы
На одном из крупнейших газовых хабов в Европе произошел взрыв
Стало известно, откуда шли звонки о минировании в России
ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать граждан к сдаче монет
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете
Половина россиян считают нужным внести изменения в Конституцию
ОП РФ представила доклад о состоянии гражданского общества
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами
Спорт
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России Итожим впечатления от двух третей сезона в Премьер-Лиге
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь