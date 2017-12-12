Бастующие карагандинские шахтеры требуют повышения зарплаты

Источник: Zakon.kz

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С шахтерами Карагандинского региона ведутся переговоры.

«Ночью работники шахт выдвинули каждый от своего коллектива представителей для ведения переговоров», — говорится в сообщении.

В состав инициативной группы вошли представители всех трудовых коллективов, руководство АО «АрселорМиттал Темиртау», директоры шахт, представители акиматов Карагандинской области и г. Шахтинск, Карагандинской областной прокуратуры.

Выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой — это повышение заработной платы.

Работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам.