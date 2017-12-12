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14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске не станут приводить в порядок все рекламные вывески

Бизнесмены возмущены угрозой демонтажа уже существующих конструкций.

В Челябинске 27 гостевых маршрутов. В основном, это исторический центр, пусть из аэропорта к главным спортивным объектам города и главные улицы в каждом районе. И с июня 2017 года в городе вводятся новые требования к размещению наружной рекламы, вывесок и прочих навесных конструкций.

Однако, депутаты городской Думы предлагают приступить не ко всем 27 улицам, а к нескольким. К примеру, поработать на пр. Ленина. Тем более, что и у бизнесменов есть вопросы. А они — инвесторы, налогоплательщики и пр. Многие возмущены угрозой демонтажа уже установленных вывесок.

Но Мошаров признал, что порядок с вывесками в городе наводить надо. Отсутствие стиля отметил замминистра строительства РФ Андрей Чибис, когда в минувшую пятницу приезжал в Челябинск. И он проехал не по центральным улицам города.

В Челябинске говорят о внедрении дизайн-кода рекламного пространства. К примеру, будет запрещено закрывать вывесками и баннерами фасады домов. Под запретом установка световые короба и «бегущие строки».

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