В Челябинске не станут приводить в порядок все рекламные вывески

В Челябинске 27 гостевых маршрутов. В основном, это исторический центр, пусть из аэропорта к главным спортивным объектам города и главные улицы в каждом районе. И с июня 2017 года в городе вводятся новые требования к размещению наружной рекламы, вывесок и прочих навесных конструкций.

Однако, депутаты городской Думы предлагают приступить не ко всем 27 улицам, а к нескольким. К примеру, поработать на пр. Ленина. Тем более, что и у бизнесменов есть вопросы. А они — инвесторы, налогоплательщики и пр. Многие возмущены угрозой демонтажа уже установленных вывесок.

Но Мошаров признал, что порядок с вывесками в городе наводить надо. Отсутствие стиля отметил замминистра строительства РФ Андрей Чибис, когда в минувшую пятницу приезжал в Челябинск. И он проехал не по центральным улицам города.