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16:06 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство области увеличивает расходы на содержание органов власти

Правительство Калининградской области выделяет дополнительные суммы на содержание органов государственной власти в регионе. Однако точная сумма дополнительных расходов не указывается.

Источник: Новый Калининград

Предложение увеличить расходы содержится в поправках к закону об областном бюджете на текущий год, которые будут рассматриваться комитетом по бюджету областной Думы на заседании в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Правительство предлагает откорректировать бюджет текущего года в связи с изменениями, которые касаются безвозмездной помощи из федерального центра, и экономией в ходе госзакупок. В финансово-экономическом обосновании (ФЭО) к законопроекту говорится, что на 5,189 млрд рублей будут увеличены иные междбюджетные трансферты — в частности, в бюджете будет учтено обещанное ранее федеральным центром увеличение субсидий на поддержку калининградских предприятий в рамках «проблемы-2016». Область получит дополнительные 4,926 млрд рублей, общая сумма субсидий предприятиям составит 49,647 млрд рублей.

Также регион получает 103,5 млн рублей на «обеспечение дорожной деятельности», еще 149,275 млн рублей выделяются из резервного фонда президента РФ на «приобретение медоборудования и капремонт зданий учреждений социальной сферы».

При этом планируется уменьшить на 459 млн рублей объем субсидий, предназначенных на подготовку к чемпионату мира по разделу «Автомобильные дороги». В ФЭО уточняется, что часть расходов по этой программе переносится на 2019 год.

Кроме этого, правительство предлагает перераспределить часть расходов в рамках государственных программ — на погашение кредиторской задолженности за поставку лекарств для льготников предлагается выделить дополнительно 7,5 млн рублей; в рамках госпрограммы «Безопасный город» предлагается сократить невостребованные ассигнования в сумме 104 млн рублей в связи с переносом мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на последующие годы и т. д.

«В рамках нескольких государственных программ в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями и необходимостью осуществления компенсационных выплат предусмотрены дополнительные расходы на содержание органов власти», — отмечается в финансово-экономическом обосновании. При этом сумма дополнительных расходов не указывается.

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