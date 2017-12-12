В Воронеже назвали востребованные и уходящие профессии
Инспекторам ДПС, переводчикам и бухгалтерам будет трудно устроиться уже через 10 лет.
Инспекторам ДПС, переводчикам и бухгалтерам будет трудно устроиться уже через 10 лет.
Профессии бухгалтера, сметчика, диспетчера, штурмана, переводчика станут историей в ближайшие 10−15 лет, спрогнозировал руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской области Юрий Бай на
По словам чиновника, всего в прошлое уйдут около 60 специальностей-«пенсионеров». Среди них лифтер, вахтер, носильщик, инспектор ДПС. Уже в 2017 году Воронежский
— Еще в начале двухтысячных никто не мог прогнозировать, что будут популярны такие профессии, как менеджер социальных сетей,
Воронежский рынок труда пресыщен юристами, психологами, экономистами. Зато остается устойчивым спрос на специалистов среднего звена и представителей инженерных профессий.
— Вот последние вакансии от шинного завода: начальник отдела — 50 тыс. рублей, начальник цеха — 45 тыс., директор по экономике со знанием языка — 45 тыс. Рабочие профессии (токари, фрезеровщики, сборщики) — 30 тыс. рублей. Это выше средней заработной платы по области, — подчеркнул Юрий Бай.
В регионе востребованы специалисты в сфере продаж и в медицине. Врачей требуется около тысячи, среднего медперсонала — 470 человек, фельдшеров — почти 200, прежде всего в районах области. Высокий спрос и соответствующая зарплата у
Эксперты также определили 186 «профессий будущего». Например, биоэтик в медицине — это специалист, обеспечивающий
— Каждый человек может столкнуться с тем, что ему придется поменять профессию или уйти в смежную область. Поэтому сегодня так популярно непрерывное образование. Но пока более актуальна другая проблема — каждый второй выпускник не работает по своей специальности, — сказал Юрий Бай.
Чтобы эффективно управлять процессами на рынке труда, в регионе разрабатывают «Атлас трудовых ресурсов Воронежской области».
— С помощью такого