В Воронеже назвали востребованные и уходящие профессии

Профессии бухгалтера, сметчика, диспетчера, штурмана, переводчика станут историей в ближайшие 10−15 лет, спрогнозировал руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской области Юрий Бай на пресс-конференции в понедельник, 11 декабря.

По словам чиновника, всего в прошлое уйдут около 60 специальностей-«пенсионеров». Среди них лифтер, вахтер, носильщик, инспектор ДПС. Уже в 2017 году Воронежский промышленно-технологический колледж не смог набрать студентов на направление, связанное с обслуживанием лифтов.

— Еще в начале двухтысячных никто не мог прогнозировать, что будут популярны такие профессии, как менеджер социальных сетей, SEO-оптимизатор, HR, хедхантер, профессиональный блогер. Также уходит в прошлое тенденция, когда всю жизнь человек работает у одного работодателя. Новые информационные технологии, мобильность и гибкость рынка труда приводят к появлению таких форм, как частичная занятость, временные контракты, совместительство, фриланс, — отметил Юрий Бай.

Воронежский рынок труда пресыщен юристами, психологами, экономистами. Зато остается устойчивым спрос на специалистов среднего звена и представителей инженерных профессий.

— Вот последние вакансии от шинного завода: начальник отдела — 50 тыс. рублей, начальник цеха — 45 тыс., директор по экономике со знанием языка — 45 тыс. Рабочие профессии (токари, фрезеровщики, сборщики) — 30 тыс. рублей. Это выше средней заработной платы по области, — подчеркнул Юрий Бай.

В регионе востребованы специалисты в сфере продаж и в медицине. Врачей требуется около тысячи, среднего медперсонала — 470 человек, фельдшеров — почти 200, прежде всего в районах области. Высокий спрос и соответствующая зарплата у IT-специалистов.

Эксперты также определили 186 «профессий будущего». Например, биоэтик в медицине — это специалист, обеспечивающий нормативно-правовую и этическую базу в трансплантологии, генетике, биоинженерии. В авиации будет востребован проектировщик дирижаблей. А тем, кто должен повысить свою креативность, потребуются услуги тренера творческих состояний.

— Каждый человек может столкнуться с тем, что ему придется поменять профессию или уйти в смежную область. Поэтому сегодня так популярно непрерывное образование. Но пока более актуальна другая проблема — каждый второй выпускник не работает по своей специальности, — сказал Юрий Бай.

Чтобы эффективно управлять процессами на рынке труда, в регионе разрабатывают «Атлас трудовых ресурсов Воронежской области».