В Краснодаре построят подземный переход на Красных Партизан
Проект планировки будущего перехода вынесен на публичные слушания, которые пройдут 28 декабря. Это постановление подписал глава города.
Проект планировки будущего перехода вынесен на публичные слушания, которые пройдут 28 декабря. Это постановление подписал глава города.
— Подземный пешеходный переход планируется проложить под улицей Красных Партизан с одной стороны и улицы Сочинской с другой, — сообщили в МКУ «Единая служба заказчика».
Для передвижения маломобильных граждан на входе будут стоять специальные лифты.
Строительство подземного пешеходного перехода пройдет «открытым способом» в несколько этапов с частичным перекрытием дорог. Соответственно, на это время будет корректироваться схема движения транспорта по улице Красных Партизан и прилегающим территориям.
— Предварительная стоимость работ составляет около 90 миллионов рублей. Но окончательная цена подземного перехода станет известна после госэкспертизы. Это будет следующий этап после публичных слушаний, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в