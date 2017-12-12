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17:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре построят подземный переход на Красных Партизан

Проект планировки будущего перехода вынесен на публичные слушания, которые пройдут 28 декабря. Это постановление подписал глава города.

Источник: Комсомольская правда

— Подземный пешеходный переход планируется проложить под улицей Красных Партизан с одной стороны и улицы Сочинской с другой, — сообщили в МКУ «Единая служба заказчика».

Для передвижения маломобильных граждан на входе будут стоять специальные лифты.

Строительство подземного пешеходного перехода пройдет «открытым способом» в несколько этапов с частичным перекрытием дорог. Соответственно, на это время будет корректироваться схема движения транспорта по улице Красных Партизан и прилегающим территориям.

— Предварительная стоимость работ составляет около 90 миллионов рублей. Но окончательная цена подземного перехода станет известна после госэкспертизы. Это будет следующий этап после публичных слушаний, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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