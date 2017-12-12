В Краснодаре построят подземный переход на Красных Партизан

Источник: Комсомольская правда

— Подземный пешеходный переход планируется проложить под улицей Красных Партизан с одной стороны и улицы Сочинской с другой, — сообщили в МКУ «Единая служба заказчика».

Для передвижения маломобильных граждан на входе будут стоять специальные лифты.

Строительство подземного пешеходного перехода пройдет «открытым способом» в несколько этапов с частичным перекрытием дорог. Соответственно, на это время будет корректироваться схема движения транспорта по улице Красных Партизан и прилегающим территориям.