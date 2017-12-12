Узнать о выставлении на аукцион автономера можно через СМС
Республиканская
Республиканская
Участники
«СМС-информирование» предоставляет возможность автолюбителям не упустить время начала торгов по интересующему номеру и узнать точное время оплаты и место регистрации приобретенного номерного знака. Уведомления будут приходить на номер мобильного телефона, который указан при подключении услуги.
Для подключения услуги биржи достаточно пройти по вкладке «SMS» в персональном кабинете клиента на вебсайте avtoraqam.uzex.uz и принять условия оферты. Ежемесячная абонентская плата за услугу составляет 10 тыс. сумов.