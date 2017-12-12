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19:04 (мск), источник: Kommersant.uz

Узнать о выставлении на аукцион автономера можно через СМС

Республиканская торгово-сырьевая биржа внедрила новую услугу «СМС-информирование».

Источник: Kommersant.uz
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Участники онлайн-аукциона смогут получать информацию о выставлении на продажу указанного автономера, подписаться на определенный лот и постоянно отслеживать его статус. Об этом сообщает пресс-служба АО «УзРТСБ».

«СМС-информирование» предоставляет возможность автолюбителям не упустить время начала торгов по интересующему номеру и узнать точное время оплаты и место регистрации приобретенного номерного знака. Уведомления будут приходить на номер мобильного телефона, который указан при подключении услуги.

Для подключения услуги биржи достаточно пройти по вкладке «SMS» в персональном кабинете клиента на вебсайте avtoraqam.uzex.uz и принять условия оферты. Ежемесячная абонентская плата за услугу составляет 10 тыс. сумов.

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