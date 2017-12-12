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17:40 (мск), источник: Вести.Ru

В центре Сергиева Посада оказался под угрозой сноса дом купца Сычёва

Жилое здание, которому больше 100 лет, сильно пострадало при пожаре. Теперь в нём хозяйничают мародёры и бездомные, а жильцы пытаются спасти часть интерьеров. Переезжать в посёлок, который предложили чиновники, люди не хотят: они мечтают вернуться в родные стены. Каковы перспективы?

— Мы легли спать дома, в постели, а проснулись бомжами с пропиской! В ту страшную ночь жильцов разбудил звук пожарных сирен. Их дом был объят пламенем. Старые деревянные перекрытия потушить удалось только к утру. Вещи сгорели, люди остались на улице. — Дом зиму не перестоит. Потому что уже всё это течёт сверху. Вот видно — весь пол разбух. Бомжи лазили, вандализм. Разбили уже многие стёкла. Для Марины Степиной это не просто жилье, но и дом ее предков. В 1918 году квартиру здесь получил ее дед, директор первой советской школы Сергиева-Посада. Это здание с ажурными гребнями карнизов, геометрическим орнаментом и балконом на консолях было спроектировано для купца Сычёва. Еще до революции он возглавлял городскую управу. Но нынешние чиновники к историческому строению, которому больше 100 лет, похоже, интереса не проявляют."Я заколачиваю железо — людей нанимаю и заколачиваю. Опять, снова окна открывают, отдирают. И снова там хулиганят, пишут всякое, — рассказывает Лидия Захарова. Лепнина, паркет, деревянные двери — все это сильно пострадало от воды во время тушения пожара. Век назад здесь принимали гостей и проводили пышные балы. Сегодня от пёстрого прошлого купеческих праздников остались только своды межкомнатных арок. Воры срезали даже алюминиевый декор печей. Своими силами жильцы восстановили лишь каркас крыши, рухнувшей вместе с последними надеждами на капитальный ремонт. Дом, переживший революцию и военное время, теперь почти полностью разрушен. Через месяц после пожара местные чиновники издали постановление: здание снести. интереса не проявляют."Яабота будет завершена 15 декабря. О дальнейшей судьбе дома я сказать пока не могу, потому что решение ещё не принято окончательно, — говорит директор муниципального бюджетного учреждения «Развитие» Даниил Сахневич. Людям предложили переехать в поселок в трех километрах от Сергиева Посада. Вот только они не хотят жить в селении под названием Ферма, интереса не проявляют."Яюдям предлагается неаварийное жилое помещение, оно соответствует Жилищному кодексу по занимаемой площади и находится в пределах населённого пункта. Несогласие людей — в некоторых случаях это не значит, что мы не расселяем в соответствии с законодательством, — говорит заместитель начальника Управления жизнеобеспечения администрации городского округа Сергиев Посад Игорь Сажин. Ожидающие другого решения администрации продолжают ютиться в квартирах друзей или родственников. интереса не проявляют."Яриезжаем в Рим — там I век сохранился. У нас XIV век, но мы за него тоже стоим, чтобы он сохранился в том виде, который нам дорог. И нам, и людям, которые сюда приезжают как в исторический центр, — говорит экскурсовод, директор музея «Народные промыслы» Наталья Смирнова. Возродят ли вековой дом в центре Сергиева Посада? Будут ли в нем и дальше жить люди или сделают музей? Последнее слово — за городскими властями. Пока же ясно одно: расселить всех погорельцев во временное жилье должны до середины лета следующего года.

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