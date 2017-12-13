Новые станции метро почти не влияют на стоимость квартир

Открытие новых станций метро оказывает лишь незначительное влияние на цены — жилье дорожает только в соседних с метро домах, говорится в исследовании компании «Азбука жилья».

Если 3−5 лет назад открытие новых станций метро поэтапно повышало цены на жилье рядом, в результате чего квартиры дорожали в среднем на 10−20%, то сейчас ситуация несколько изменилась.

Для анализа были взяты открывшаяся в марте 2017 года станция метро «Раменки», планируемая к открытию в декабре станция «Ховрино» и три станции, которые должны открыться в марте 2018 года — «Селигерская», «Очаково» и «Новопеределкино».

В результате выяснилось, что дорожали квартиры лишь в тех домах, которые расположены вблизи вестибюлей станций — практически в соседних зданиях, в среднем же цены на жилье за несколько месяцев поднялись лишь на 1%. Значительный рост стоимости квартир зафиксирован только в районе станции «Селигерская» — на 9% за последние 2 года.