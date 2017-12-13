Новые станции метро почти не влияют на стоимость квартир
Специалисты проанализировали влияние новых станций метро на рынок вторичной недвижимости.
Специалисты проанализировали влияние новых станций метро на рынок вторичной недвижимости.
Открытие новых станций метро оказывает лишь незначительное влияние на цены — жилье дорожает только в соседних с метро домах, говорится в исследовании компании «Азбука жилья».
Если 3−5 лет назад открытие новых станций метро поэтапно повышало цены на жилье рядом, в результате чего квартиры дорожали в среднем на 10−20%, то сейчас ситуация несколько изменилась.
Для анализа были взяты открывшаяся в марте 2017 года станция метро «Раменки», планируемая к открытию в декабре станция «Ховрино» и три станции, которые должны открыться в марте 2018 года — «Селигерская», «Очаково» и «Новопеределкино».
В результате выяснилось, что дорожали квартиры лишь в тех домах, которые расположены вблизи вестибюлей станций — практически в соседних зданиях, в среднем же цены на жилье за несколько месяцев поднялись лишь на 1%. Значительный рост стоимости квартир зафиксирован только в районе станции «Селигерская» — на 9% за последние 2 года.
Если же брать улицы, расположенные в среднем в километре от станций, жилье там, напротив, подешевело — за год цены снизились на 3,3%, а за два года — на 5,5%. Это соответствует общей ценовой динамике на рынке вторичного жилья в Москве.