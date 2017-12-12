Тендер на закупку автобусов в Кишиневе отменен

Источник: Noi.md

Представители ООО «Carpat Belaz Service» обратились в Национальное агентство по разрешению споров, считая, что правила проведения конкурса нарушены, и что экономический агент АО «BMC TRUCK & BUS» выиграл тендер незаконно.

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Точнее, ООО «Carpat Belaz Service» утверждает, что АО «BMC TRUCK & BUS» указала в заявке, что срок поставки автобусов — один день, а этот срок крайне мал, тем более, что впоследствии автобусы следовало покрасить и перекрасить в тот цвет, который представители городского автопарка должны были объявить после конкурса.

Экономический агент, опротестовавший результаты тендера, обратился в Агентство в связи с пунктом «потребление топлива» в техническом задании. Он утверждает, что фирма АО «BMC TRUCK & BUS» указала ложную информацию о потреблении топлива транспортными средствами, предложенными Городскому автопарку, указав потребление 26,4 л/100 км.

В то же время, у заявителя также были претензии по пункту «грузоподъемность». Так, по его словам, компания, выигравшая аукцион, указала 110 человек, а два других участника тендера — 105 человек.

Более того, ООО «Carpat Belaz Service» считает себя несправедливо обиженной, поскольку указало в предложении 15 транспортных единиц, а выигравшая компания — 13 единиц.

В свою очередь, выигравшая компания АО «BMC TRUCK & BUS» объяснила, что автобусы есть в наличии на складе, и доставить их за один день после подписания контракта — не проблема. В то же время, в отношении потребления топлива и грузоподъемности, представители компании ссылаются на оценки Реестра румынского автотранспорта.

И АО «BMC TRUCK & BUS», и городской автопарк попросили Национальное агентство по разрешению споров отклонить эту жалобу.

Однако представители Агентства признали, что срок доставки автобусов, указанный победителем, является нереальным, но отклонил другие пункты жалобы.