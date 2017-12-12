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20:23 (мск), источник: Noi.md

Тендер на закупку автобусов в Кишиневе отменен

На основании жалобы экономического агента «Carpat Belaz Service» ООО Национальное агентство по разрешению споров приняло решение отменить очередной тендер на закупку нескольких новых транспортных средств, организованный Кишиневским автобусным парком.

Источник: Noi.md

Представители ООО «Carpat Belaz Service» обратились в Национальное агентство по разрешению споров, считая, что правила проведения конкурса нарушены, и что экономический агент АО «BMC TRUCK & BUS» выиграл тендер незаконно.

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Точнее, ООО «Carpat Belaz Service» утверждает, что АО «BMC TRUCK & BUS» указала в заявке, что срок поставки автобусов — один день, а этот срок крайне мал, тем более, что впоследствии автобусы следовало покрасить и перекрасить в тот цвет, который представители городского автопарка должны были объявить после конкурса.

Экономический агент, опротестовавший результаты тендера, обратился в Агентство в связи с пунктом «потребление топлива» в техническом задании. Он утверждает, что фирма АО «BMC TRUCK & BUS» указала ложную информацию о потреблении топлива транспортными средствами, предложенными Городскому автопарку, указав потребление 26,4 л/100 км.

В то же время, у заявителя также были претензии по пункту «грузоподъемность». Так, по его словам, компания, выигравшая аукцион, указала 110 человек, а два других участника тендера — 105 человек.

Более того, ООО «Carpat Belaz Service» считает себя несправедливо обиженной, поскольку указало в предложении 15 транспортных единиц, а выигравшая компания — 13 единиц.

В свою очередь, выигравшая компания АО «BMC TRUCK & BUS» объяснила, что автобусы есть в наличии на складе, и доставить их за один день после подписания контракта — не проблема. В то же время, в отношении потребления топлива и грузоподъемности, представители компании ссылаются на оценки Реестра румынского автотранспорта.

И АО «BMC TRUCK & BUS», и городской автопарк попросили Национальное агентство по разрешению споров отклонить эту жалобу.

Однако представители Агентства признали, что срок доставки автобусов, указанный победителем, является нереальным, но отклонил другие пункты жалобы.

В итоге тендер, проведенный городским автобусным парком 3 ноября 2017 года, был отменен.

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