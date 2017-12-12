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21:35 (мск), источник: Ежедневник.by

Учреждения физкультуры и спорта на четыре года освободили от налога на прибыль

По замыслу разработчиков документа, он позволит направить освободившиеся средства на обеспечение уставной деятельности спортивных учреждений, что повысит эффективность их деятельности.

Источник: Ежедневник.by

Соответствующий указ № 443 Александр Лукашенко подписал 12 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

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В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы. Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го.

На основании анализа эффективности использования высвобождающихся по данной льготе средств будут внесены предложения о целесообразности продления действия этой нормы.

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