Учреждения физкультуры и спорта на четыре года освободили от налога на прибыль

Источник: Ежедневник.by

Соответствующий указ № 443 Александр Лукашенко подписал 12 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с документом, прибыль от приносящей доходы деятельности, полученная финансируемыми из бюджета организациями физической культуры и спорта, освобождается от налогообложения налогом на прибыль.

Высвобождающиеся средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности организаций, что позволит повысить эффективность их работы. Указанная норма вводится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2021-го.