С 1 января изменится порядок трудоустройства белорусов в Польше
Новые правила касаются сезонной и краткосрочной работы.
Новые правила касаются сезонной и краткосрочной работы.
По информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши с 1 января 2018 года вступят в силу изменения в закон «О содействии учреждениям занятости и рынка труда» и некоторые иные законы.
Данные изменения связаны с тем, что многие иностранцы не работают в Польше, а отправляются в другие страны Европейского союза, используя указанные приглашения польских работодателей для получения на его основе польской визы для пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней, сообщается на сайте МВД Беларуси.
— Будет введен дополнительный тип сезонного разрешения на работу, которое будет выдаваться (на основании документов, подтверждающих дальнейшее трудоустройство) не управлением по труду воеводства, а управлением по труду повета (PowiatowyUrządPracy), на территории которого планирует работать иностранец, — рассказали в МВД.