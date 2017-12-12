С 1 января изменится порядок трудоустройства белорусов в Польше

Источник: Комсомольская правда

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По информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши с 1 января 2018 года вступят в силу изменения в закон «О содействии учреждениям занятости и рынка труда» и некоторые иные законы.

Данные изменения связаны с тем, что многие иностранцы не работают в Польше, а отправляются в другие страны Европейского союза, используя указанные приглашения польских работодателей для получения на его основе польской визы для пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней, сообщается на сайте МВД Беларуси.