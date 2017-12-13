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03:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Массовые нарушения в сфере торговли фиксируются в Приморье

Множество случаев нарушений в сфере торговли выявлено в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Мясо сомнительного качества обнаружили инспекторы ГИБДД в Уссурийске. На 310 килограммов продукции не оказалось ветеринарных сопроводительных документов. Также в Уссурийске пресечена торговля замороженным куриным мясом общим весом 78 килограммов. Продавец так же не смог предоставить соответствующие документы.

Во Владивостоке зафиксированы нарушения в сфере провоза цветов. Из Москвы прибыла партия роз, зараженных карантинным для Российской Федерации западным цветочным трипсом.

По всем случаям составлены протоколы об административном правонарушении.

Таисия Масина.

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