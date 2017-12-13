Массовые нарушения в сфере торговли фиксируются в Приморье

Мясо сомнительного качества обнаружили инспекторы ГИБДД в Уссурийске. На 310 килограммов продукции не оказалось ветеринарных сопроводительных документов. Также в Уссурийске пресечена торговля замороженным куриным мясом общим весом 78 килограммов. Продавец так же не смог предоставить соответствующие документы.