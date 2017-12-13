Земельный банк для старообрядцев сформируют на Дальнем Востоке

Владивосток, 13 декабря, PrimaMedia.

Банк для подбора земельных участков соотечественникам-старообрядцам формирует на Дальнем Востоке агентство по развитию человеческого капитала. Специальная программа позволит старообрядцам выбрать земельные участки и переехать. Несколько локаций уже сформировано в Приморском крае и Амурской области, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

«Важным аспектом, влияющим на принятие решения о переселении старообрядцев на Дальний Восток, является предоставление земли. Мы готовим ряд предложений как обеспечить переезжающих старообрядцев земельными участками в тех местах, которые выбираются ими для переселения. В марте будет сформирован земельный банк и специальная программа, позволяющая выбрать земельные участки и переехать», — отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, агентство провело значительный объем работы по выявлению земли, которую можно предоставить на Дальнем Востоке старообрядцам, сформировало службу адаптации и эффективно работающие каналы коммуникации, которые позволяют оперативно поддерживать связь.

«Все эти вопросы сегодня решены, мы понимаем и видим, что можем придать процессу переселения соотечественников-старообрядцев системный характер и значимый по своим результатам», — подчеркнул Александр Галушка.

Как отметил глава минвостокразвития России, на Дальнем Востоке сформировано несколько локаций в Приморском крае и Амурской области.

«Мы должны научиться в первую очередь правильно работать с теми, кто уже переехал, решать их конкретные проблемы и вопросы. С этого начинать. Научившись это делать в этом малом, от малого переходить к большему», — подчеркнул Александр Галушка.

Напомним, по итогам первого круглого стола по вопросам возвращения соотечественников агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке запустило специализированную линию для приема обращений от старообрядцев со всего мира. Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, как переехать на Дальний Восток, но и проконсультировать по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи, и многим другим насущным ежедневным вопросам переехавших старообрядцев.