Подсчитано количество паленой водки в магазинах

Источник: РИА "Новости"

В ходе исследования проверялась водка, произведенная на территории 20 регионов России, а также Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии стоимостью от 205 до 1554 рублей за бутылку.

«Из 49 образцов 31 товар смог дотянуться даже до повышенных требований стандарта Роскачества. Остальные 18 товаров названы качественными — они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации», — сказано в сообщении. Наилучшей водкой признана та, что произведена в России.

При этом отмечается, что существует риск купить «паленку», если приобретать водку в нелегальных магазинах.