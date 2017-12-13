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02:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитано количество паленой водки в магазинах

Эксперты Роскачества не выявили контрафактной водки в легальной рознице. Наоборот, более 60 процентов бутылок превосходят требования ГОСТ и могут считаться товаром повышенного качества, сообщает сайт организации.

Источник: РИА "Новости"

В ходе исследования проверялась водка, произведенная на территории 20 регионов России, а также Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии стоимостью от 205 до 1554 рублей за бутылку.

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«Из 49 образцов 31 товар смог дотянуться даже до повышенных требований стандарта Роскачества. Остальные 18 товаров названы качественными — они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации», — сказано в сообщении. Наилучшей водкой признана та, что произведена в России.

При этом отмечается, что существует риск купить «паленку», если приобретать водку в нелегальных магазинах.

В сентябре сообщалось, что ученые из Манчестерского университета в Великобритании разработали портативное устройство для определения контрафактного алкоголя.

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