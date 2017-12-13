Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon перенесен на 15 декабря

Источник: AP 2017

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ТАСС, 13 декабря. Американская компания SpaceX перенесла на ближайшую пятницу запланированный на 13 декабря запуск ракеты Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило на своем официальном сайте во вторник.

По новым данным, запуск ракеты должен состояться в пятницу, 15 декабря, в 10:35 по местному времени (18:35 мск). Перенос операции, как отмечается, связан с необходимостью дополнительной проверки и чистки оборудования.

Ранее старт Falcon 9 с базы ВВС США близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) уже был перенесен со вторника на среду.

Dragon должен доставить на борт МКС более 2 тонн груза, включая продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.

Это будет 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.

Как ожидается, корабль будет пристыкован к орбитальному комплексу в течение месяца, после чего вернется на Землю.