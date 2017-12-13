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05:19 (мск), источник: ТАСС

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon перенесен на 15 декабря

Перенос запуска связан с необходимостью дополнительной проверки и чистки оборудования, отмечают в НАСА.

Источник: AP 2017
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ТАСС, 13 декабря. Американская компания SpaceX перенесла на ближайшую пятницу запланированный на 13 декабря запуск ракеты Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило на своем официальном сайте во вторник.

По новым данным, запуск ракеты должен состояться в пятницу, 15 декабря, в 10:35 по местному времени (18:35 мск). Перенос операции, как отмечается, связан с необходимостью дополнительной проверки и чистки оборудования.

Ранее старт Falcon 9 с базы ВВС США близ космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) уже был перенесен со вторника на среду.

Dragon должен доставить на борт МКС более 2 тонн груза, включая продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.

Это будет 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС с помощью Dragon.

Как ожидается, корабль будет пристыкован к орбитальному комплексу в течение месяца, после чего вернется на Землю.

SpaceX намерена использовать для старта нижнюю ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при другом пуске, после чего успешно была дистанционно возвращена на Землю. Используемый Dragon также уже совершал полет к МКС в 2015 году. Компания впервые намерена повторно использовать одновременно нижний элемент носителя и космический грузовик.

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