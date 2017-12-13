Аэропорт Хабаровска готов к встрече двухмиллионного пассажира
Сотрудники предприятия отмечают значительный рост пассажирских перевозок.
Сотрудники предприятия отмечают значительный рост пассажирских перевозок.
В аэропорту Хабаровска 13 декабря готовятся встретить двухмиллионного в этом году пассажира. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в
— Двухмиллионный порог пассажиров мы перешагивали в декабре 2013-го и 2014-го на фоне экономического роста и развития перевозок в стране, — говорит начальник
Напомним, в 2016 году объем перевозок главного аэропорта дальневосточной столицы составил 1 млн 869 тыс пассажиров, что на 2,6% выше показателей 2015 года, из них внутренние 1 млн 529 тыс человек, международные — 266,5 тыс человек.
Двухмиллионного в этом году авиапассажира ждёт ряд ценных подарков и сувениров, в их число входит сертификат на 12 посещений