Аэропорт Хабаровска готов к встрече двухмиллионного пассажира

— Двухмиллионный порог пассажиров мы перешагивали в декабре 2013-го и 2014-го на фоне экономического роста и развития перевозок в стране, — говорит начальник пресс-службы аэропорта Хабаровск Марина Кравченко. — В этом году «экватор» — миллионного пассажира — мы встретили на две недели раньше обычного, в июле вместо августа, поэтому прогнозировали, что сможем достичь и преодолеть отметку в 2 миллиона пассажиров. В уходящем году аэропорт Хабаровска отмечает позитивную динамику в пассажирских перевозках, они в целом выросли на 10%. Хорошо показало себя международное направление, в этой сфере зафиксирован рост на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.



Напомним, в 2016 году объем перевозок главного аэропорта дальневосточной столицы составил 1 млн 869 тыс пассажиров, что на 2,6% выше показателей 2015 года, из них внутренние 1 млн 529 тыс человек, международные — 266,5 тыс человек.



Двухмиллионного в этом году авиапассажира ждёт ряд ценных подарков и сувениров, в их число входит сертификат на 12 посещений бизнес-зала до конца 2018 года с правом передоверия.