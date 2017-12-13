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08:36 (мск), источник: Newslab.ru

Александр Усс назвал дату открытия нового терминала красноярского аэропорта

Новый терминал в «Емельяново» откроется за пять дней до Нового года.

Источник: Reuters

Открытие нового терминала аэропорта «Емельяново» в Красноярске запланировано на 26 декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам в Москве врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Ранее в объявлении о поиске волонтеров для работы на открытии сообщалась эта же дата, но в пресс-службе аэропорта ее не подтверждали. Общаясь в журналистами, Усс сообщил, что церемония открытия нового терминала все же намечена на 26 декабря — за пять дней до Нового года.

«Буквально через неделю сдается новый аэропорт Красноярска. Думаю, он будет одним из самых изящных аэропортов нашей страны», — цитирует Усса ТАСС.

В начале месяца сотрудники аэропорта «Емельяново» протестировали системы регистрации и получения багажа нового терминала. В эту субботу, 16 декабря, новый терминал протестируют обычные красноярцы. 500 волонтеров, которых набрали через интернет, выполнят роль пассажиров во время имитации стандартной работы аэропорта и возможных нештатных ситуаций.

Предыстория: Дата открытия нового терминала красноярского аэропорта еще не утверждена.

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