Снова «всё включено»

Источник: Известия

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин во время визита в Каир заявил, что Россия в целом готова к открытию прямого авиасообщения с Египтом. Портал iz.ru рассказывает, как быстро могут быть открыты рейсы и стоит ли ждать появления дешевых путевок в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в ближайшее время.

Службы безопасности России доложили мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола, будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время Владимир Путин

В Египте эти слова российского президента ждали, пожалуй, намного больше, чем в России. Утром в понедельник одно из самых популярных изданий страны, газета «Аль-Йоум ас-Сабиа», впервые поместила на обложку русскоязычный текст. В шапке издания были написаны две фразы: «Господин президент России, добро пожаловать в Египет!» и «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?».

В данный момент речь идет лишь об открытии прямого авиасообщения с аэропортом Каира. Здесь еще в сентябре 2016 года заработал второй терминал, предназначенный для приема россиян. После этого с инспекцией в аэропорт несколько раз прибывали российские специалисты. Они из раза к разу говорили о соответствии мер безопасности в египетской авиагавани международным стандартам, однако конкретных сроков восстановления авиасообщения не называли.

Во время визита в Египет подробней о сроках рассказал глава российского Минтранса Максим Соколов.

По его словам, регулярные рейсы могут начать летать между странами уже в феврале. Все необходимые для этого документы уже готовы, их осталось только подписать.

С 11 ноября 2015 года, когда Минтранс запретил российским авиакомпаниям полеты в Египет, формально единственным перевозчиком на маршруте Москва-Каир остался Egypt Air.

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По словам авиаэксперта, главного редактора сайта Aviablogger.com, Константина Парфенёнка, авиамаршрут в Египет будет востребован, так как спрос на египетские курорты сохраняется и сейчас.

— Исторически сложилось, что рейсы в Каир выполняли Egypt Air и «Аэрофлот». Они, скорее всего, и останутся, — сказал Парфенёнок. На старте продаж, отметил эксперт, можно ожидать цены в районе €200−300 за перелет в обе стороны.

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру утверждают, что, несмотря на несколько тысяч поисков авиабилетов в месяц, число купленных билетов измеряется всего лишь десятками. Эксперты сервиса считают, что после открытия прямого авиасообщения всплеска покупок билетов в Египет не будет. По крайней мере, никакого резкого скачка интереса к Египту после заявления Владимира Путина не произошло.

Напомним, что на данный момент речь идет лишь о перелетах в Каир, который никогда не мог сравниться с курортами в регионе Красного моря (Хургадой и Шарм-эль-Шейхом) по размерам российского турпотока. В египетскую столицу летали в основном самостоятельные путешественники, предпочитающие исторические достопримечательности пляжам Красного моря.

По словам PR-директора Aviasales Яниса Дзениса, спрос на Египет у самостоятельных путешественников за минувшие годы практически никогда не падал.

— Только за последний год количество запросов из России в Египет увеличилось на 57 процентов. При этом путешественников не смущает даже рост цены. За год средний чек подрос на четверть, самый дешевый билет из Москвы в Хургаду и обратно обойдется в 16 224 рублей, — уточнил он.

Как будут российские туристы добираться из Каира до Синая — неясно.

Если говорить о стыковочных рейсах, то с их безопасностью могут возникнуть проблемы. Сейчас внутренние рейсы Egypt Air, в том числе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, осуществляются не только из второго терминала каирского аэропорта, безопасность которого была подтверждена российскими экспертами, но и из двух других. Кроме того, о соблюдении мер безопасности в аэропортах Синайского полуострова на данный момент также ничего неизвестно.

По словам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, открытие регулярного авиасообщения с Каиром не даст российскому туризму практически ничего.

Наши туристы туда не летали, трансфер до курортов длинный и дорогой. Да и регулярные рейсы будут стоить дороже, чем чартеры. Таким образом, одно из основных конкурентных преимуществ страны — идеальное соотношение цены и качества — при полетах через Каир будет невыполнимым/ Майя Ломидзе Директор Ассоциации туроператоров России

При этом Ломидзе назвала открытие авиасообщения важным сигналом для отрасли — восстановление регулярных рейсов будет означать вероятность скорого возвращения полетной программы и на египетские курорты.

Качественный скачок турпотока в Египет произойдет лишь после разрешения на открытие чартерных рейсов на Синайский полуостров. По словам опрошенных iz.ru экспертов, это может случиться уже весной 2018 года. В беседе с корреспондентом издания руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина рассказала, что российские туроператоры при наличии разрешения могут начать отправлять путешественников в Египет в течение недели.

У туроператоров остались депозиты в отелях Египта, возобновить договоры не составит труда. Некоторые компании и не разрывали их, а продолжали работать на туристов из стран СНГ. Мария Чупина Руководитель отдела продаж туров Туту.ру

По словам эксперта, главная трудность состоит в поиске самолетов для выполнения чартерных рейсов в Египет. Их перевозчики теоретически могут снять с самых невостребованных рейсов.

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Однако таким образом можно найти не более одного-двух бортов в неделю. Но удешевить направление сможет только массовость. Для этого туроператору придется поискать резервы, а после ухода «Трансаэро» и «Вим-Авиа» компании продолжают жаловаться на нехватку авиаперевозки, добавила эксперт.

Те, кто в последние два года не могут обойтись без пляжей Красного моря, находили обходные пути для путешествия на Синай. Например, покупали туры у белорусских компаний, которые никогда не сворачивали полетную программу в Египет.