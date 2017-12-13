С 13 декабря на заправках «Башнефти» в Башкирии подорожали бензин и дизтопливо
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На автозаправочных станциях «Башнефти» вновь подорожали бензин и дизельное топливо.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На автозаправочных станциях «Башнефти» вновь подорожали бензин и дизельное топливо.
С сегодняшнего дня литр бензина марки АИ-92 стоит 36,70 рубля, АИ-92 ATUM — 37,30 рубля, АИ-95 ATUM — 39,70 рубля. Дизельное топливо стоит сейчас 40,10 рубля за литр.
По данным Башкортостанстата, в целом по республике за год стоимость бензина выросла в среднем на 4,3 процента, дизтоплива — на 7 процентов.