С 13 декабря на заправках «Башнефти» в Башкирии подорожали бензин и дизтопливо

С сегодняшнего дня литр бензина марки АИ-92 стоит 36,70 рубля, АИ-92 ATUM — 37,30 рубля, АИ-95 ATUM — 39,70 рубля. Дизельное топливо стоит сейчас 40,10 рубля за литр.

По данным Башкортостанстата, в целом по республике за год стоимость бензина выросла в среднем на 4,3 процента, дизтоплива — на 7 процентов.