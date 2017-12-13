Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названа самая пьющая страна Европы
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
08:37 (мск), источник: ИА Башинформ

В 10 районах Башкирии появились магазины «на колесах»

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ключи от автолавок, предназначенных для торгового обслуживания в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах, вручены 10 районам Башкирии.

Магазины «на колесах» отправились в Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы республики.

«Проект по развитию мобильной торговли в регионе реализуется в пилотном режиме, — сообщила на церемонии вручения ключей от автолавок председатель Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова.

Читайте также
В Башкирии подсчитали количество «безмагазинных» деревень

— Его первыми участниками стали те муниципалитеты, в которых проблема организации торгового обслуживания стоит наиболее остро. Основным критерием отбора участников проекта явилось превышение порога в 60% населенных пунктов, в которых до сегодняшнего дня отсутствовало торговое обслуживание".

По мнению главы администрации Буздякского района Азата Арсланова, ситуация с появлением автолавок изменится коренным образом.

«В Буздякском районе торговое обслуживание отсутствовало в 17 населенных пунктах, а это 680 человек, — отметил он. — Это рождало определенные сложности, связанные, прежде всего, с качеством жизни сельчан, которые были вынуждены ездить для закупки необходимых товаров в районный центр».

Как пояснили в пресс-службе Госкомторговли РБ, автолавки будут обслуживать людей, проживающих в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах по специально разработанным маршрутам и графику. Для этого они оснащены необходимым оборудованием, позволяющим обеспечивать должным образом хранение продуктов питания.

Средства в размере 15 млн рублей на реализацию проекта по развитию мобильной торговли выделены из республиканского бюджета.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь