В 10 районах Башкирии появились магазины «на колесах»

Магазины «на колесах» отправились в Архангельский, Альшеевский, Бакалинский, Белорецкий, Буздякский, Зианчуринский, Калтасинский, Караидельский, Кугарчинский и Куюргазинский районы республики.

«Проект по развитию мобильной торговли в регионе реализуется в пилотном режиме, — сообщила на церемонии вручения ключей от автолавок председатель Госкомитета РБ по торговле Гузэль Асылова.

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— Его первыми участниками стали те муниципалитеты, в которых проблема организации торгового обслуживания стоит наиболее остро. Основным критерием отбора участников проекта явилось превышение порога в 60% населенных пунктов, в которых до сегодняшнего дня отсутствовало торговое обслуживание".

По мнению главы администрации Буздякского района Азата Арсланова, ситуация с появлением автолавок изменится коренным образом.

«В Буздякском районе торговое обслуживание отсутствовало в 17 населенных пунктах, а это 680 человек, — отметил он. — Это рождало определенные сложности, связанные, прежде всего, с качеством жизни сельчан, которые были вынуждены ездить для закупки необходимых товаров в районный центр».

Как пояснили в пресс-службе Госкомторговли РБ, автолавки будут обслуживать людей, проживающих в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах по специально разработанным маршрутам и графику. Для этого они оснащены необходимым оборудованием, позволяющим обеспечивать должным образом хранение продуктов питания.