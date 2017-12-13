Московских коллекторов оштрафовали за унижения и назойливые звонки красноярцу
По решению суда коллекторская фирма заплатит 50 тыс. рублей.
По решению суда коллекторская фирма заплатит 50 тыс. рублей.
Коллекторы из Москвы заплатят штраф за частные звонки и оскорбление красноярского должника.
Как пояснили в
«Представители непубличного акционерного общества, в нарушение положений Федерального закона № 230 “О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности”, осуществляли частые звонки, и при этом, со слов заявителя, в разговоре допускали выражения, унижающие честь и достоинство человека», — пояснили в
Должник сумел доказать факт звонков, количество которых значительно превышало разрешенное законодательством. Поэтому НАО «ПКБ» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По решению суда коллекторская фирма заплатит 50 тыс. рублей.
Напомним, по новому регламенту коллекторы могут напоминать должнику о его обязанности не чаще 2 раз в неделю по телефону или 1 раз в неделю при личной встрече. При этом звонки в ночное время или с анонимных номеров запрещены.