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08:38 (мск), источник: Newslab.ru

Московских коллекторов оштрафовали за унижения и назойливые звонки красноярцу

По решению суда коллекторская фирма заплатит 50 тыс. рублей.

Коллекторы из Москвы заплатят штраф за частные звонки и оскорбление красноярского должника.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления федеральной службы судебных приставов, с жалобой на крайне настойчивых коллекторов в управление обратился житель Красноярска. Мужчина пояснил, что у него была просроченная задолженность, которую его убеждали погасить сотрудники «Первого коллекторского бюро», зарегистрированого в Москве.

«Представители непубличного акционерного общества, в нарушение положений Федерального закона № 230 “О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности”, осуществляли частые звонки, и при этом, со слов заявителя, в разговоре допускали выражения, унижающие честь и достоинство человека», — пояснили в пресс-службе.

Должник сумел доказать факт звонков, количество которых значительно превышало разрешенное законодательством. Поэтому НАО «ПКБ» привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По решению суда коллекторская фирма заплатит 50 тыс. рублей.

Напомним, по новому регламенту коллекторы могут напоминать должнику о его обязанности не чаще 2 раз в неделю по телефону или 1 раз в неделю при личной встрече. При этом звонки в ночное время или с анонимных номеров запрещены.

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