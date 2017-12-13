В Шаранском районе Башкирии вручили ключи от квартир детям-сиротам

«Сегодня для вас знаменательный и долгожданный день, вы ждали его несколько лет. Тем более приятно, что это событие случилось в канун Нового года. Государственная программа выделения квартир детям-сиротам является приоритетным направлением как в России, так и в республике. С 2012 года мы предоставили 46 квартир. Сегодня вам дан старт на будущее, это фундамент для вашей дальнейшей жизни. Желаю вам семейного счастья теперь уже в ваших собственных квартирах», — сказал глава района.