В Шаранском районе Башкирии вручили ключи от квартир детям-сиротам
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в администрации Шаранского района состоялось торжественное вручение ключей от жилых помещений
УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в администрации Шаранского района состоялось торжественное вручение ключей от жилых помещений
Долгожданные ключи от квартир глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин вручил семерым обладателям собственного жилья. Квартиры предоставлены в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, и по размеру превышают стандартные 33 кв. метра.
«Сегодня для вас знаменательный и долгожданный день, вы ждали его несколько лет. Тем более приятно, что это событие случилось в канун Нового года. Государственная программа выделения квартир
В свою очередь, приемные родители высказали слова благодарности в адрес администрации района, строителей и всех, кто был причастен к этому радостному событию, сообщили в администрации муниципалитета.