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10:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Шаранском районе Башкирии вручили ключи от квартир детям-сиротам

УФА, 13 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в администрации Шаранского района состоялось торжественное вручение ключей от жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Долгожданные ключи от квартир глава администрации Шаранского района Ильгиз Самигуллин вручил семерым обладателям собственного жилья. Квартиры предоставлены в соответствии с законами Российской Федерации и Республики Башкортостан, и по размеру превышают стандартные 33 кв. метра.

«Сегодня для вас знаменательный и долгожданный день, вы ждали его несколько лет. Тем более приятно, что это событие случилось в канун Нового года. Государственная программа выделения квартир детям-сиротам является приоритетным направлением как в России, так и в республике. С 2012 года мы предоставили 46 квартир. Сегодня вам дан старт на будущее, это фундамент для вашей дальнейшей жизни. Желаю вам семейного счастья теперь уже в ваших собственных квартирах», — сказал глава района.

В свою очередь, приемные родители высказали слова благодарности в адрес администрации района, строителей и всех, кто был причастен к этому радостному событию, сообщили в администрации муниципалитета.

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