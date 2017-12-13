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17:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

На улице Качинцев в Волгограде начали обустраивать парковочные карманы

В Дзержинском районе Волгограда завершаются работы по реконструкции улицы Качинцев.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время рабочие приводят в порядок подъездные пути и парковочные карманы от пересечения улицы Качинцев с линией трамвая до стадиона «Электроник». Для формирования общего уровня асфальтового покрытия дорожники сначала занялись работами на примыкающих подъездах и остановочных площадках.

Напомним, что реконструкция улицы Качинцев ведется с 19 ноября. В ходе восстановления дороги было полностью заменено покрытие на площади 14 970 квадратных метров.

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