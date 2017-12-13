На улице Качинцев в Волгограде начали обустраивать парковочные карманы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время рабочие приводят в порядок подъездные пути и парковочные карманы от пересечения улицы Качинцев с линией трамвая до стадиона «Электроник». Для формирования общего уровня асфальтового покрытия дорожники сначала занялись работами на примыкающих подъездах и остановочных площадках.