На улице Качинцев в Волгограде начали обустраивать парковочные карманы
В Дзержинском районе Волгограда завершаются работы по реконструкции улицы Качинцев.
В Дзержинском районе Волгограда завершаются работы по реконструкции улицы Качинцев.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время рабочие приводят в порядок подъездные пути и парковочные карманы от пересечения улицы Качинцев с линией трамвая до стадиона «Электроник». Для формирования общего уровня асфальтового покрытия дорожники сначала занялись работами на примыкающих подъездах и остановочных площадках.
Напомним, что реконструкция улицы Качинцев ведется с 19 ноября. В ходе восстановления дороги было полностью заменено покрытие на площади 14 970 квадратных метров.