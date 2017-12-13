Правительство РФ выделило Крыму 200 млн руб на молочное скотоводство и виноградники

«Распоряжение от 11 декабря 2017 года № 2759-р. Минсельхозу из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 200 миллионов рублей для предоставления субсидий Республике Крым на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками», — говорится в справке к документу.