Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
На лице американца выросли грибы
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Ушел из жизни актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10:14 (мск), источник: РИА Крым

Правительство РФ выделило Крыму 200 млн руб на молочное скотоводство и виноградники

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости Крым. Правительство России выделило дополнительные средства на развитие отраслей агропромышленного комплекса в Крыму, сообщается на сайте кабмина в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Распоряжение от 11 декабря 2017 года № 2759-р. Минсельхозу из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 200 миллионов рублей для предоставления субсидий Республике Крым на повышение продуктивности в молочном скотоводстве и на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками», — говорится в справке к документу.

Читайте также
Урожай винограда 2017 года в Крыму соответствует уровню прошлого года

Согласно документу, на повышение продуктивности в молочном скотоводстве выделено 120 миллионов рублей, на развитие агропромышленного комплекса (на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками) — 80 миллионов рублей.

Отмечается, что распоряжение внесено Минсельхозом России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Общественность о 'Коктебель-парке': где очистные, музеи и спорт?
Золото скифов: год в плену европейских ценностей
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь