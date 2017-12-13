Краснодарский край занял первое место Национального туристического рейтинга — 2017
Эксперты проанализировали множество параметров. Они учли количество мест в гостиницах, людей, которые работают в области туризма, доходность отрасли.
Эксперты проанализировали множество параметров. Они учли количество мест в гостиницах, людей, которые работают в области туризма, доходность отрасли.
В итоге на первом месте оказался Краснодарский край. Далее идут Москва и Московская область, на четвертом и пятом местах — Крым и
Также в первую десятку вошли Ставропольский, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край и Свердловская область.