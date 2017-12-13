Кинотеатр «Пионер» в Новосибирске перестроят под театр за 8,7 млн рублей
На аукцион по проектированию капремонта здания было подано три заявки, начальная стоимость контракта составляла 11,14 млн рублей.
На аукцион по проектированию капремонта здания было подано три заявки, начальная стоимость контракта составляла 11,14 млн рублей.
Кинотеатр «Пионер» в Новосибирске перестроят под театр за 8,7 млн рублей, об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».
Победителем конкурса на проектирование капремонта бывшего здания кинотеатра «Пионер» под драматический театр Сергея Афанасьева стала компания «ООО «Проект-согласование».
Конкурс был объявлен департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Начальная цена контракта составляла 11,14 млн рублей. В итоге