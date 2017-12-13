На Михайловскую набережную Новосибирска вкатывают колесо обозрения
Эксперты и общественность разошлись в оценке проекта.
Эксперты и общественность разошлись в оценке проекта.
Новосибирцам предложили оценить планы по установке гигантского колеса обозрения на Михайловской набережной. Кирилл Полиенко стал свидетелем того, что проект не вызвал единодушия у экспертов и горожан.
Первый этап общественного обсуждения планов размещения объектов на недавно реконструированной Михайловской набережной Оби состоялся вчера вечером в Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Оборудование набережной входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы. Ажиотажа проект не вызвал, хотя он претендует на статус одного из главных символов Новосибирска в ближайшем будущем. В маленьком зале академии к началу слушаний осталось много свободных мест.
«Объект будет являться одной из главнейших градостроительных доминант ввиду размера колеса и его расположения», — сообщил автор проекта Вадим Насалевич.
Колесо обозрения будет представлять собой круг диаметром почти 70 м. За Уралом таких гигантских колес обозрения еще не строили, а в целом в России оно будет четвертым по размеру. Авторы проекта признались, что была мысль замахнуться и на 100 м, но сложная геология прибрежной зоны не позволяет вбить сваи на достаточную глубину. Поэтому решили установить колесо подальше от берега и повыше — почти у самой ул. Большевистской. Визуально увеличивать объект должна и пристройка под ним.
Вокруг проекта пристройки разгорелись первые дебаты. По идее авторов, в здании можно разместить кафе, аттракционы, устраивать выставки или занимательные экспозиции. Один из экспертов — архитектор Ежи Станкевич — считает, что доминанта в виде колеса имеет право на жизнь, но массивное здание внизу слишком отвлекает внимание от него.
«Колесо обозрения — это объект в парке. Поэтому вход на него должен быть из парка. Ориентация со входом на Большевистской нелогична», — отметил он.
Некоторые эксперты назвали всю композицию стилистической кашей и предложили убрать хотя бы многоярусные
Если это колесо обозрения, то что с него можно увидеть кроме реки и пробки на Большевистской? Внятного ответа на этот вопрос авторы проекта не дали.
Неожиданно споры вызвал и второй проект — общественного туалета. Его планируют разместить в той же зоне набережной — ближе к гостинице River Park Hotel.
«Велосипедист успеет доехать до этой точки со стороны парка “Городское начало”. А, вот, пешеходы могут и не успеть дойти», — удивился такому расположению лидер движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницын.
Активиста успокоили — на протяжении всей набережной запланирована установка еще нескольких туалетов.
Три варианта внешнего оформления (обшитый деревом, покрашенный в медный или зеленый цвет) энтузиазма у экспертов не вызвали. Удивил архитекторов и классический вариант с колоннами. Из практических предложений привлекла идея предусмотреть отдельное помещение для разнополых детей и родителей. Чтобы отец с дочкой или мама с сыном не задавались вопросом — в «М» или «Ж» вести ребенка.
Организаторы обсуждения пообещали систематизировать все претензии и попытаться учесть их в окончательной версии проекта. Новосибирцы также еще могут принять участие в обсуждении, оценив проект и оставив свой комментарий на портале, посвященном городским приоритетам — green.novo-sibirsk.ru.