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13:19 (мск), источник: Sibnovosti.ru

На Михайловскую набережную Новосибирска вкатывают колесо обозрения

Эксперты и общественность разошлись в оценке проекта.

Новосибирцам предложили оценить планы по установке гигантского колеса обозрения на Михайловской набережной. Кирилл Полиенко стал свидетелем того, что проект не вызвал единодушия у экспертов и горожан.

Первый этап общественного обсуждения планов размещения объектов на недавно реконструированной Михайловской набережной Оби состоялся вчера вечером в Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Оборудование набережной входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы. Ажиотажа проект не вызвал, хотя он претендует на статус одного из главных символов Новосибирска в ближайшем будущем. В маленьком зале академии к началу слушаний осталось много свободных мест.

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«Объект будет являться одной из главнейших градостроительных доминант ввиду размера колеса и его расположения», — сообщил автор проекта Вадим Насалевич.

Колесо обозрения будет представлять собой круг диаметром почти 70 м. За Уралом таких гигантских колес обозрения еще не строили, а в целом в России оно будет четвертым по размеру. Авторы проекта признались, что была мысль замахнуться и на 100 м, но сложная геология прибрежной зоны не позволяет вбить сваи на достаточную глубину. Поэтому решили установить колесо подальше от берега и повыше — почти у самой ул. Большевистской. Визуально увеличивать объект должна и пристройка под ним.

Вокруг проекта пристройки разгорелись первые дебаты. По идее авторов, в здании можно разместить кафе, аттракционы, устраивать выставки или занимательные экспозиции. Один из экспертов — архитектор Ежи Станкевич — считает, что доминанта в виде колеса имеет право на жизнь, но массивное здание внизу слишком отвлекает внимание от него.

Автор проекта реконструкции Михайловской набережной Павел Носарев остался недоволен старомодным, на его взгляд, стилем оформления павильона, а также его расположением.

«Колесо обозрения — это объект в парке. Поэтому вход на него должен быть из парка. Ориентация со входом на Большевистской нелогична», — отметил он.

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Некоторые эксперты назвали всю композицию стилистической кашей и предложили убрать хотя бы многоярусные садово-парковые элементы. Один из участников обсуждения, представившийся архитектором Сергеем, и вовсе задался вопросом: «А надо ли оно вообще?! Есть много альтернативных вариантов. Практической пользы от колеса никакой».

Если это колесо обозрения, то что с него можно увидеть кроме реки и пробки на Большевистской? Внятного ответа на этот вопрос авторы проекта не дали.

Неожиданно споры вызвал и второй проект — общественного туалета. Его планируют разместить в той же зоне набережной — ближе к гостинице River Park Hotel.

«Велосипедист успеет доехать до этой точки со стороны парка “Городское начало”. А, вот, пешеходы могут и не успеть дойти», — удивился такому расположению лидер движения «Привет, велосипед!» Алексей Куницын.

Активиста успокоили — на протяжении всей набережной запланирована установка еще нескольких туалетов.

Три варианта внешнего оформления (обшитый деревом, покрашенный в медный или зеленый цвет) энтузиазма у экспертов не вызвали. Удивил архитекторов и классический вариант с колоннами. Из практических предложений привлекла идея предусмотреть отдельное помещение для разнополых детей и родителей. Чтобы отец с дочкой или мама с сыном не задавались вопросом — в «М» или «Ж» вести ребенка.

Организаторы обсуждения пообещали систематизировать все претензии и попытаться учесть их в окончательной версии проекта. Новосибирцы также еще могут принять участие в обсуждении, оценив проект и оставив свой комментарий на портале, посвященном городским приоритетам — green.novo-sibirsk.ru.

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