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13:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде с 18 декабря откроют еще 3 пункта пополнения транспортных карт

Еще три пункта продажи и пополнения транспортной карты «Волна» появятся с 18 декабря в нескольких районах Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, откроются они в отделениях агентства «ТАВС Волга» в Дзержинском, Советском и Ворошиловском районах. «Таким образом, перечень мест, где можно приобрести и пополнить карту, расширился до 408 точек, включая мобильные — в автобусах большой вместимости», — заявили в мэрии.

На сегодняшний день «Волной» пользуются более 110 000 горожан. Каждый день с помощью нее проезд оплачивает треть пассажиров муниципального транспорта.

Новые пункты реализации «Волны» можно найти по следующим адресам:

  • проспект Жукова, 106а. Время работы ежедневно с 08:00 до 19:00, перерыв с 12:30 до 13:00;
  • улица Казахская, 25. Время работы ежедневно с 08:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до 12:30;
  • улица Рабоче-Крестьянская, 18 (гостиница «Южная», центральный вход). Время работы по будням с 08:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
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