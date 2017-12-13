В Волгограде с 18 декабря откроют еще 3 пункта пополнения транспортных карт

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, откроются они в отделениях агентства «ТАВС Волга» в Дзержинском, Советском и Ворошиловском районах. «Таким образом, перечень мест, где можно приобрести и пополнить карту, расширился до 408 точек, включая мобильные — в автобусах большой вместимости», — заявили в мэрии.