В Волгограде с 18 декабря откроют еще 3 пункта пополнения транспортных карт
Еще три пункта продажи и пополнения транспортной карты «Волна» появятся с 18 декабря в нескольких районах Волгограда.
Еще три пункта продажи и пополнения транспортной карты «Волна» появятся с 18 декабря в нескольких районах Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, откроются они в отделениях агентства «ТАВС Волга» в Дзержинском, Советском и Ворошиловском районах. «Таким образом, перечень мест, где можно приобрести и пополнить карту, расширился до 408 точек, включая мобильные — в автобусах большой вместимости», — заявили в мэрии.
На сегодняшний день «Волной» пользуются более 110 000 горожан. Каждый день с помощью нее проезд оплачивает треть пассажиров муниципального транспорта.
Новые пункты реализации «Волны» можно найти по следующим адресам: