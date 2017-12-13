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13:15 (мск), источник: Интерфакс

«Массандра» в 2018 г откроет магазин в Москве — первый за пределами Крыма

13 декабря. Interfax-Russia.ru — ФГУП «Производственно-аграрное объединение «Массандра» (один из крупнейших винзаводов Крыма, пгт Массандра, Ялта) собирается в 2018 году открыть свой первый магазин в Москве, сообщила гендиректор предприятия Янина Павленко.

«Очень надеюсь, что уже в 2018 году откроется наш первый фирменный магазин в столице», — написала Я. Павленко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что затем в Москве могут появиться еще несколько магазинов крымского винзавода.

Это стало возможным благодаря решению федеральных властей передать предприятию ряд объектов, пояснила гендиректор «Массандры».

О намерении открыть магазин на «материковой» части России Я. Павленко говорила в интервью «Интерфаксу» еще летом 2016 года.

По данным сайта предприятия, магазины «Массандры» в настоящее время есть только на территории Крымского полуострова — их 15.

«Массандра» объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 года передал «Массандру» в управление делами президента России.

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