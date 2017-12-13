«Массандра» в 2018 г откроет магазин в Москве — первый за пределами Крыма
13 декабря.
13 декабря.
«Очень надеюсь, что уже в 2018 году откроется наш первый фирменный магазин в столице», — написала Я. Павленко на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что затем в Москве могут появиться еще несколько магазинов крымского винзавода.
Это стало возможным благодаря решению федеральных властей передать предприятию ряд объектов, пояснила гендиректор «Массандры».
О намерении открыть магазин на «материковой» части России Я. Павленко говорила в интервью «Интерфаксу» еще летом 2016 года.
По данным сайта предприятия, магазины «Массандры» в настоящее время есть только на территории Крымского полуострова — их 15.
«Массандра» объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 года передал «Массандру» в управление делами президента России.