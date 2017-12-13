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14:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже ждут туристов из Китая

В облправительстве обсудили развитие регионального туризма.

Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области намерены развивать въездной туризм, в частности, ставку предлагается сделать на привлечение туристов из Китая. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 13 декабря, говорилось на встрече в правительстве региона с представителями международного аэропорта «Воронеж» и отеля «Марриотт». Встречу, по поручению губернатора Алексея Гордеева, провел заместитель председателя правительства области Артем Верховцев.

Президент международного аэропорта «Воронеж» Сергей Журавлев и генеральный директор Александр Белевич проинформировали о деятельности и перспективах развития внутреннего и международного авиасообщения. О возможностях «Воронеж Марриотт Отель» по приему туристов рассказали генеральный менеджер Иоан Матис и директор отдела продаж и маркетинга Александр Хабалашвили. Как отмечалось, в планах руководства — развитие въездного туризма и привлечение туристского потока из Китая.

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По словам руководитель департамента предпринимательства и торговли Галины Абричкиной, в регионе также развивается и деловой туризм — влияние на это направление в этом году оказали открытие отеля Marriott в Воронеже, а также развитие аэропорта «Воронеж».

На встрече обсуждалась разработка комплексной маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта Воронежской области, включающей в себя совместную работу правительства Воронежской области и участников туристического рынка региона.

По итогам встречи ее участники договорились сформировать план совместных действий по развитию туристской индустрии Воронежской области на 2018 год.

Отметим, что в конце ноября в Воронеже прошел Российско-турецкий бизнес-форум, а в апреле этого года из аэропорта «Воронеж» компания Turkish Airlines запустила прямое регулярное пассажирское авиасообщение со Стамбулом. На встрече с представителями турецкой стороны в преддверии форума губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обратил внимание на необходимость развития сотрудничества по самым разным направлениям.

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