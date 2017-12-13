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14:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Златоуст лишился двух старейших зданий города

Их снесли как «аварийные».

Источник: УралИнформБюро

Прокуратура города Златоуста подозревает чиновников горадминистрации в уничтожении двух памятников истории и архитектуры, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Речь идет о домах, стоявших на улице Ленина и улице Косотурской. Ранее муниципальные власти признали их аварийными, отселили и снесли. Снос был произведен в рамках реализации муниципальной программы «Переселение в 2013—2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе».

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что оба здания являлись объектами ОКН, построенными в XIX веке, а значит, подлежали не демонтажу, а реконструкции. Теперь материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий», «Халатность» и «Уничтожение объектов культурного наследия».

В качестве потенциальных фигурантов пока выступает «неустановленный круг лиц». Но, по мнению челябинского краеведа Юрия Латышева, за случившееся должна отвечать муниципальная власть, разрешившая уничтожение памятников.

Как собщил Юрий Латышев «Уралинформбюро», оба здания являются для Злаутоста знаковыми объектами. Так, двухэтажный каменный особняк на Косотурской — один из первых домов, построенных в Златоусте. А дом на Ленина появился на карте города еще в 1870 году. В начале ХХ века его занимала нотариальная контора. После революции городские власти решили использовать дом под коммунальное жилье.

Следует отметить, что подобные казусы происходят не только в Златоусте. По словам Юрия Латышева, в Челябинске с 2009-го до 2012 год при попустительстве городских властей было снесено как минимум три объекта ОКН, официально занесенных в региональный реестр. При этом сам снос, как правило, осуществляется бизнесменами, покупающими тот или иной памятник для своих целей.

«Законы (об охране объектов культурного наследия) у нас строгие, но при этом никак не исполняются, — посетовал Латышев. — Ни одного человека, виновного в уничтожении таких объектов, у нас в области до сих пор не посадили».

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