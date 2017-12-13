Златоуст лишился двух старейших зданий города
Их снесли как «аварийные».
Их снесли как «аварийные».
Прокуратура города Златоуста подозревает чиновников горадминистрации в уничтожении двух памятников истории и архитектуры, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Речь идет о домах, стоявших на улице Ленина и улице Косотурской. Ранее муниципальные власти признали их аварийными, отселили и снесли. Снос был произведен в рамках реализации муниципальной программы «Переселение в 2013—2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Златоустовском городском округе».
Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что оба здания являлись объектами ОКН, построенными в XIX веке, а значит, подлежали не демонтажу, а реконструкции. Теперь материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий», «Халатность» и «Уничтожение объектов культурного наследия».
Как собщил Юрий Латышев «Уралинформбюро», оба здания являются для Злаутоста знаковыми объектами. Так, двухэтажный каменный особняк на Косотурской — один из первых домов, построенных в Златоусте. А дом на Ленина появился на карте города еще в 1870 году. В начале ХХ века его занимала нотариальная контора. После революции городские власти решили использовать дом под коммунальное жилье.
Следует отметить, что подобные казусы происходят не только в Златоусте. По словам Юрия Латышева, в Челябинске с 2009-го до 2012 год при попустительстве городских властей было снесено как минимум три объекта ОКН, официально занесенных в региональный реестр. При этом сам снос, как правило, осуществляется бизнесменами, покупающими тот или иной памятник для своих целей.
«Законы (об охране объектов культурного наследия) у нас строгие, но при этом никак не исполняются, — посетовал Латышев. — Ни одного человека, виновного в уничтожении таких объектов, у нас в области до сих пор не посадили».