Резервный фонд Омской области увеличат на случай ЧС

Сегодня, 13 декабря, состоялось заседание облправительства, на котором начальник главного управления региональной безопасности Геннадий Привалов отчитался о средствах, выделенных из резервного фонда Омской области.

Так, на заседании выяснилось, что погорельцы и жители подтопленных весной домов получат деньги только в конце года. Оказалось, что первоначально заложенных в бюджете средств оказалось недостаточно.

«На компенсации по АЧС потребовалось 169,9 млн рублей, а всего было 100 млн рублей. Мы не можем себе позволить, чтобы население ждало помощи по полгода», — цитирует «Новый Омск» врио губернатора Омской области Александра Буркова.