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14:39 (мск), источник: АиФ Омск

Резервный фонд Омской области увеличат на случай ЧС

Средства добавят, чтобы омичам, пострадавшим от ЧС, не пришлось ждать компенсации ущерба по полгода.

Сегодня, 13 декабря, состоялось заседание облправительства, на котором начальник главного управления региональной безопасности Геннадий Привалов отчитался о средствах, выделенных из резервного фонда Омской области.

Так, на заседании выяснилось, что погорельцы и жители подтопленных весной домов получат деньги только в конце года. Оказалось, что первоначально заложенных в бюджете средств оказалось недостаточно.

«На компенсации по АЧС потребовалось 169,9 млн рублей, а всего было 100 млн рублей. Мы не можем себе позволить, чтобы население ждало помощи по полгода», — цитирует «Новый Омск» врио губернатора Омской области Александра Буркова.

Отметим, что глава региона дал поручение министру финансов Вадиму Чеченко уже в февральских поправках в бюджет на 2018 год предусмотреть увеличение резервного фонда.

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