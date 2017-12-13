У пассажирского предприятия при мэрии Омска арестовали счета
Этот факт всплыл, когда работники предприятия через суд потребовали взыскать с него 511 тысяч рублей.
Этот факт всплыл, когда работники предприятия через суд потребовали взыскать с него 511 тысяч рублей.
Арбитражный суд Омской области арестовал счета муниципального «Пассажирского предприятия № 4».
Как рассказал «Новому Омску» председатель профсоюза, об этом узнали обеспокоенные работники: предприятие полгода не делало за них обязательные отчисления по членским взносам. Сотрудники обратились с коллективным иском в арбитраж, требуя с работодателя 511 тысяч рублей.
Валерий Бойцов, председатель профсоюзной организации работников МП «ПП № 4»:
— Мы надеялись, что они
Арест счетов может быть связан с серьёзными финансовыми проблемами ПП № 4. Его долги превысили 16 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы — компенсации семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе на Сыропятском тракте в 2015 году.