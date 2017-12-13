Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники удивлены размером наследства Броневого
На лице американца выросли грибы
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Помолвка с небомКак готовят будущих летчиц
СМИ: В Рунете поражены наследством Броневого
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Марго Робби вышла на красную дорожку в полупрозрачном платье
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Запад ответил на вывод войск России из Сирии
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
14:36 (мск), источник: Om1.ru

У пассажирского предприятия при мэрии Омска арестовали счета

Этот факт всплыл, когда работники предприятия через суд потребовали взыскать с него 511 тысяч рублей.

Арбитражный суд Омской области арестовал счета муниципального «Пассажирского предприятия № 4».

Как рассказал «Новому Омску» председатель профсоюза, об этом узнали обеспокоенные работники: предприятие полгода не делало за них обязательные отчисления по членским взносам. Сотрудники обратились с коллективным иском в арбитраж, требуя с работодателя 511 тысяч рублей.

Валерий Бойцов, председатель профсоюзной организации работников МП «ПП № 4»:

 — Мы надеялись, что они как-нибудь рассчитаются, но в итоге пришлось подавать в арбитражный суд. Наверное, у предприятия проблемы. Счета арестованы, поэтому они перечислить не могут.

Арест счетов может быть связан с серьёзными финансовыми проблемами ПП № 4. Его долги превысили 16 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы — компенсации семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе на Сыропятском тракте в 2015 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Омске из-за тумана на 12 часов задержали рейс в Таиланд
Новоселов до Нового года останется исполняющим обязанности заместителя губернатора Хакасии
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Депутаты приняли закон о наказании живодеров
В Красноярском крае потеряли урну с прахом Хворостовского
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь