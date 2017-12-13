У пассажирского предприятия при мэрии Омска арестовали счета

Арбитражный суд Омской области арестовал счета муниципального «Пассажирского предприятия № 4».

Как рассказал «Новому Омску» председатель профсоюза, об этом узнали обеспокоенные работники: предприятие полгода не делало за них обязательные отчисления по членским взносам. Сотрудники обратились с коллективным иском в арбитраж, требуя с работодателя 511 тысяч рублей.

Валерий Бойцов, председатель профсоюзной организации работников МП «ПП № 4»:

— Мы надеялись, что они как-нибудь рассчитаются, но в итоге пришлось подавать в арбитражный суд. Наверное, у предприятия проблемы. Счета арестованы, поэтому они перечислить не могут.