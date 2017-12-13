Глава Минстроя: Реновация жилья по московскому образцу может прийти в Сочи

«Мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание. Но вернуться к вопросу можно будет примерно через два года. И реализация этой программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих территорий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи», — рассказал Мень в интервью «Известиям».