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17:47 (мск), источник: Вести Сочи

Глава Минстроя: Реновация жилья по московскому образцу может прийти в Сочи

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень допускает возможность расширения географии программы реновации жилья в том случае, если подобный опыт в Москве будет удачным.

Источник: Вести Сочи

«Мы предложим губернаторам регионов обратить на это внимание. Но вернуться к вопросу можно будет примерно через два года. И реализация этой программы будет возможна только в тех городах, где потенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих территорий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи», — рассказал Мень в интервью «Известиям».

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